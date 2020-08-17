За год руководитель СУ СК по Волгоградской области увеличил свой доход в 2,5 раза

За 2019-й год Семенов заработал почти 7,3 миллиона рублей. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Судя по декларациям, которые продолжают публиковать высокопоставленные лица Волгоградской области, у власти у нас люди не бедные. «Комсомолка» уже заглянула в «кошельки» депутатов волгоградских чиновников, где самым богатым оказался глава спорткомитета Александр Глинянов с заработком более 13-ти миллионов в год. Выяснили, кто самый богатый среди волгоградских депутатов Госдумы, и даже посмотрели сколько заработал глава региона Андрей Бочаров. А сегодня свои декларации показали и волгоградские силовики. В частности, руководители областного следственного управления. И, надо сказать, за год они тоже изрядно нарастили свои капиталы. Особенно глава волгоградского СУ СК, который приумножил свои доходы сразу в два с половиной раза.

Василий Семенов был назначен руководителем СУ СК по Волгоградской области в январе прошлого года. Тогда его доходы были невелики – за 2018-й он заработал всего 2,8 миллиона рублей. Даже его заместитель – Дмитрий Костин – зарабатывал больше. Но за минувший год Василий Семенов эту ситуацию исправил: теперь в его декларации значится совсем другая сумма – почти 7,3 миллиона рублей.

Он больше не арендует дом с участком, исчезла из декларации и квартира в пользовании, осталась только собственная на 83,6 «квадратов» и машиноместо. Еще две квартиры у супруги главного следователя – одна в индивидуальной, вторая – в долевой собственности. При этом автомобилей у них нет.

А вот у первого заместителя руководителя регионального СУ СК Валерия Сафонова минувший год был не таким удачным. Доход вырос не намного: против 2,6 миллиона в 2018-м до 2,7 за 2019-й год. Из собственности исчезла квартира, но осталась вторая и по-прежнему два земельных участка. Ездит он все также на Митсубиси Аутлендер.

А вот заместитель главы волгоградского следственного управления Дмитрий Костин смог увеличить свои доходы. По итогам 2019-го он заработал 4,6 миллиона рублей. Для сравнения, за 2018-й год его доход составлял 3,4 миллиона. Живет он в том же частном доме, а из собственности еще квартира и гараж для его БМВ Х6. При этом у него достаточно большая семья – трое несовершеннолетних детей.