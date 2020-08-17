«Берлин штурмовал и жив остался, а дома чуть собаки не загрызли»: в центре Волгограда на ветерана напала стая бродячих псов

Собаки набросились на ветерана и окружили его. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

16 августа примерно в час дня на набережной Волгограда стая бродячих собак напала на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Ватутина. Псы разодрали пенсионеру ногу, теперь ему предстоит длительное лечение. Василий Петрович рассказал «КП-Волгоград» подробности этого вопиющего инцидента.

«НЕ ЗНАЛ, КАК ОТ НИХ ОТБИТЬСЯ!»

В тот день пенсионер вышел прогуляться в парке у дома, подышать свежим воздухом. Ходит он с трудом, пользуется тростью. .

- Я уже возвращался домой, как на меня у ресторана «Маяк» неподалеку от храма Иоанна Предтечи набросилась целая стая собак! Шел спокойно себе по дороже, никого не трогал, одет был прилично, в костюме. Не знаю, что их спровоцировало, - рассказывает Василий Петрович. – Сначала одна кинулась, вцепилась в ногу. Из-за отечности я ношу специальный чулок, но собака прокусила его несколько раз. А остальные залаяли и окружили меня. Я не знал, как от них отбиться, рядом никого не было.

Пенсионер с трудом добрался до лавочки, где сидела молодая пара.

- Думал, что собаки перестанут меня преследовать, но они не унимались, облаивали меня и кусали. Парень стал их отгонять, мы втроем пошли по тротуару, а стая осталась на месте.

Этот случай очень возмутил ветерана войны, ведь в парке, где гуляют в том числе дети, бродячим стаям не место. Более того, Василию Петровичу предстоит лечение. От укусов нога распухла, ему необходимо посещать травмпункт и сделать минимум шесть уколов, плюс перевязки.

- Мы же не знаем, что это за животные, вдруг бешенство, поэтому нужны уколы. Меня больше не здоровье волнует, покусали и ладно. Но ведь в парке стоят знаки, что гулять даже с домашними собаками запрещено. Зато дикие стаи бегают сами по себе, и их очень много. Кто за них несет ответственность? – задает резонный вопрос Василий Петрович. - Я считаю, власти обязаны обратить внимание на проблему и принять меры. Это нельзя так оставлять! Я всю Европу прошел и ни одной бездомной собаки не видел. Берлин штурмовал и выжил, а дома чуть собаки не загрызли!

Василий Ватутин подчеркнул, что в парках должно быть безопасно для людей.

- Бывают случаи, когда собаки загрызают до смерти. Нельзя до такой ситуации доводить. Надеюсь, на этот случай отреагируют.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СТАЮ БРОДЯЧИХ СОБАК

Отметим, комитет ветеринарии Волгоградской области разрабатывает стратегию, которая поможет решить проблему бездомных животных. Ее обещают озвучить к осени. Пока же по подсчетам специалистов, в регионе обитает более 20 тысяч собак (точной цифры нет). В 2019-ом за счет муниципалитета в Волгограде отловили, стерилизовали и выпустил обратно в места обитания около 800 особей. В этом году муниципальному учреждению «Городской центр отлова животных» выделили 10,5 миллионов рублей.

Вызывать отлов могут и сами волгоградцы. Если во дворе обитает агрессивная стая, необходимо позвонить по номеру 56-11-49. Также можно отправить заявку на электронную почту: otlov34@yandex.ru (указать ФИО, контактный телефон и письменно сформулировать запрос: «Прошу вас произвести отлов безнадзорных животных, находящихся по адресу: Волгоград (указать улицу), проявляющим агрессию»). На запрос обязаны отреагировать и после выполнения работ связаться с заявителем и под роспись отчитаться о выполненной работе.

Также волгоградцы могут помочь волгоградскому приюту "Дино", волонтеры которого ежедневно подбирают животных с улиц Волгограда, содержат их в вольерах и ищут им хозяев.