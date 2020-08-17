Ахмат – Ротор 19 августа 2020 года: прогноз на матч 3-го тура РПЛ

"Ротор" набрал одно очко в Москве. Почему бы не пополнить копилку и в Грозном? Фото: Российская премьер-лига.

Прогноз на матч Ахмат – Ротор 19 августа 2020 года – 1:1.

Грозненский «Ахмат» проведет первый домашний матч в новом сезоне Российской премьер-лиги. На «Ахмат Арену» приедет волгоградский «Ротор», у которого серия из двух выездных матчей кряду.

Игра 3-го тура сезона-2020/2021 между «Ахматом» и «Ротором» начнется на «Ахмат Арене» в 18.00 по московскому времени (19.00 по волгоградскому). У грозненцев завершилось турне из двух гостевых поединков. После них в активе подопечных Андрея Талалаева только 1 набранное очко и 0 забитых мячей. «Ахмат» сыграл вничью 0:0 с тульским «Арсеналом» и уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:2. У «Ротора» идентичные показатели. В РПЛ волгоградцы дебютировали поражением от «Зенита», 0:2. А в выходные выстояли в Москве в дуэли с «Динамо», 0:0.

В межсезонье у «Ахмата» сменился главный тренер. Андрей Талалаев возглавил команду, сменив на Игоря Шалимова. Грозненский клуб ведет и трансферную кампанию. Последние изменения в составе – это подписание контракта с фланговым защитником из Казахстана Маратом Быстровым. Права на футболиста принадлежали «Астане». Также клуб из Чечни арендовал у московского «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. «Ротор» также ищет себе новых футболистов. Заявка у команды пока ограниченная. В резерве на игре с «Динамо» у волгоградцев было только 5 футболистов. Не могут принимать участие в матчах Валерий Почивалин, Николай Кипиани, Бека Микелтадзе, Джано Ананидзе. Не исключено, что кто-то из них наберет форму к дуэли с «Ахматом». Накануне игры 2-го тура «Ротор» объявил о подписании контракта с аргентинским защитником Патрисиа Матрикарди, перешедшим из греческого «Астераса»

«Ахмат» и «Ротор» не богатая история личных противостояний. Впервые в премьер-лигу клуб из Грозного вышел в 2005 году. А сезоном ранее – в 2004-м – «Ротор» вылетел в низшие дивизионы. Команды между собой провели только 2 матча. В 2004 году они встретились в четвертьфинале Кубка России. Игра в Волгограде завершилась победой сине-голубых со счетом 2:0. А в ответном матче сильнее были футболисты тогда еще «Терека». Они прошли дальше и завоевали в итоге Кубок страны.

Фаворитом матча букмекерами выделен «Ахмат». Все-таки команда играет дома. Шансы «Ротора» же по-прежнему уменьшаются за счет статуса дебютанта лиги. Еще у команды Александра Хацкевича в напряженном графике туров отсутствует маневр для ротации состава. Может скопиться усталость. Однако игра с «Динамо» показала, что «Ротор» может выжать все силы, чтобы добиться хотя бы ничейного результата. «Ахмат» выглядел куда скромнее в матче со «Спартаком». Пикантности предстоящему противостоянию придает дуэль «Ротора» лично с наставником грозненцев Андреем Талалаевым. По ходу прошлого сезона, как специалист был главным тренером «Химок», он не редко устраивал словесные нападки на волгоградский клуб. «Ротор» и подмосковная команда соперничали за лидерство в Футбольной национальной лиге.

На победу «Ахмата» у букмекеров стоит коэффициент 2.15. На ничью коэффициент 3.15. А на выигрыш «Ротора» - 3.9.

Вполне вероятно, что команды смогут забить свои первые мячи в текущем сезоне. Пока они пропускали. И, несмотря на статус аутсайдера встречи, «Ротор» может отобрать очки, сыграв вничью.