Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 августа: еще 95 заболевших

Каждый день с начала лета в регионе около сотни новых заболевших. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает косить волгоградцев, распространяется инфекция хоть и не семимильными шагами, но не снижая темпа. На 17 августа еще 95 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Число заболевших достигло 10 тысяч 763 человека. Волгоградская область на сегодня на 15-м месте в стране по ежедневному приросту заболевших ковидом. Также регион прочно закрепился на 16-й позиции среди территорий с самым большим количеством заразившихся с начала пандемии. Летальных исходов за последние сутки не прибавилось. Умерли за это время 79 подхвативших ковид волгоградцев. В целом по России скончались 15 740 человек из более 927 тысяч инфицированных. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 17 августа 2020 года.

Статистика по коронавирусу. Яндекс

При этом число закрывших больничные листки ковидных пациентов за минувшие сутки невелико - всего 10 выздоровевших в Волгограде и области. Но это вполне нормальные цифры для выходных дней, когда выписки практически не бывает. Большинство переболевших отправятся домой в первые рабочие дни недели. Всего же на сегодня выздоровели 6860 волгоградцев.

В ковидных госпиталях на сегодня остается более 2600 волгоградцев - 2585 взрослых и 71 ребенок, еще чуть менее полутора тысяч человек лечатся дома под наблюдением участкового врача. Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, у 26% новых заболевших коронавирус протекает без клинических проявлений. Сейчас таких пациентов в больницу не забирают.