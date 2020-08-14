ГУП «Волгофарм» исполняется 28 лет

.

Сегодня сеть «Волгофарм» насчитывает 158 аптек, в том числе 4 отдела Оптики, производственную аптеку и центр контроля качества лекарственных средств. Кроме широкого ассортимента препаратов, медизделий и медтехники, средств ухода и реабилитации «Волгофарм» предлагает ряд дополнительных услуг, позволяющих максимально удовлетворить потребности жителей региона.

У волгоградцев есть возможность бронирования необходимых лекарств на сайте с доставкой в удобную аптеку. При этом доступен весь ассортимент склада «Волгофарм» - доставка осуществляется два - три раза в неделю.

Если вдруг не найдете на сайте необходимого препарата, можно обратиться в аптеку для оформления индивидуального заказа. Фармацевты найдут и закажут у поставщика то, чего нет в ассортименте сети. В основном это касается совсем редких, специфических или дорогостоящих препаратов.

Кроме того, любая аптека «Волгофарм» принимает рецепты на изготовление лекарств – достаточно принести рецепт и через несколько дней забрать препарат. Производственная аптека предприятия изготавливает лекарства, которые не выпускают фармацевтические заводы - различные микстуры, отвары, настои, порошки для внутреннего применения, присыпки и многое другое.

То же самое касается изготовления очков – достаточно принести рецепт в аптеку и через несколько дней забрать готовые.

Еще одна новая услуга – исследование воды. Можно принести пробы в любую аптеку «Волгофарм» и через несколько дней в ней же получить результат.

КОСМЕТИКА, МЕДТЕХНИКА И ТСР

В 2019 году ГУП «Волгофарм» совместно с компанией «Полимед» открыло в Волгограде выставочный зал на улице Мира, 13, где представлены образцы медицинской техники, средств реабилитации и адаптации для людей с ограниченными возможностями - кресла-коляски, ходунки, санитарные приспособления и многое другое. Профессиональный консультант расскажет здесь о всех преимуществах и особенностях представленного товара. Все можно примерить, потрогать и подобрать то, что подходит именно вам. Продукцию можно приобрести на месте, а крупногабаритную технику мы доставим в выбранную вами аптеку.

В аптеке на Аллее Героев, 5, представлен расширенный ассортимент лекарств, средств по уходу за кожей и медицинской техники. Здесь также работает консультант, который поможет определиться с выбором лечебной и уходовой косметики, протестирует на вас средства и подберет именно то, которое точно подойдет вашей коже. В аптеке представлены различные марки косметики из Германии, Франции и Швейцарии, такие как Nuxe, Noreva, Uriage, Librederm и многие другие.

Помимо косметики, консультант поможет с выбором медицинской техники и всему не лекарственному ассортименту аптеки. Есть здесь и еще одна фишка - многофункциональный модуль для самодиагностики. Он станет помощником тем, кто следит за состоянием своего организма. Аппарат проведет измерения основных показателей по девяти параметрам: рост, вес, индекс массы тела, кровяное давление, пульс, сердечный ритм, жировой индекс, содержание кислорода в крови и баланс воды в организме. Результаты аппарат печатает на бумаге с указанием нормы и рекомендаций. С такой выпиской можно вовремя выявить сбои, если они есть, и обратиться за помощью к специалисту.

КУРС НА РАЗВИТИЕ

ГУП «Волгофарм» одним из первых стал участником федеральной программы по маркировке лекарственных средств. Этот проект позволит еще больше усилить контроль за каждой упаковкой на любом этапе логистической цепочки – от производителя до потребителя. Главная цель - исключить появление в продаже фальсифицированной и некачественной продукции. На сегодняшний день все аптеки «Волгофарм» уже работают в рамках этого проекта.

В ближайшем будущем планируется организовать прокат медицинской техники и средств реабилитации. Также сеть государственных аптек готовится к возможности доставки лекарств на дом.

Спасибо, что вы с нами вот уже 28 лет!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!

Реклама.