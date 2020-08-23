Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 августа: плюс 109 заболевших COVID-19

Число заболевших резко выросло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И снова Волгоградская область попала в десятку регионов с самыми высокими темпами распространения коронавирусной инфекции: на утро 23 августа 2020 года число заболевших COVID-19 резко увеличилось на 109, а общее число подтвержденных случаев заражения за весь период пандемии достигло 11 299 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Фото: Яндекс. Статистика.

Количество смертельных случаев не изменилось: вирус убил 84 волгоградца.Ситуация была и остается нестабильной. За периодами заметного сокращения числа заболевших следует новая волна. Для сравнения: 21 августа диагноз подтвердился у 82-х волгоградцев, 22 – у 85-ти. Да и до этого количество инфицированных не превышало сотни. При этом упала статистика по выписке полностью выздоровевших пациентов: 23 августа домой отправились всего 9 человек (что объясняется выходными днями). Всего врачи спасли более 7,5 тысяч пациентов с ковидом.

Количество смертельных случаев не изменилось: вирус убил 84 человека.