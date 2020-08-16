Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 августа: плюс 1 умерший и 92 заболевших

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 16 августа 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области уже более 10,5 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на серьезные ограничительные меры, введенные с марта, регион остается в двадцатке «лидеров» по приросту. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 16 августа 2020 года в больницы попали еще 92 человека, у которых диагностировали ковид. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 15 августа 2020 года.

По статистике третья часть зараженных переносят вирус бессимптомно или в легкой форме, но даже при таком раскладе медики работают круглосуточно, спасая тех, для кого ковид смертельно опасен. Благодаря их стараниям число летальных исходов удается сдерживать. Однако вирус коварен, от него продолжают погибать люди. 16 августа сообщили о 79-ой жертве коронавируса в Волгоградской области.

Фото: Яндекс. Статистика.

За сутки домой отправились 16 полностью выздоровевших пациентов. Всего удалось вылечить более 6,7 тысяч волгоградцев.