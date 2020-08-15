Тренер «Динамо» Кирилл Новиков: Это был матч неиспользованных моментов

"Динамо" разочаровано ничейным результатом с "Ротором"

Главные тренеры «Динамо» и «Ротора» подвели итоги противостояния 2-го тура Российской премьер-лиги. В Москве соперники сыграли вничью со счетом 0:0. Кирилл Новиков посетовал, что итоговый результат – неудовлетворительный для динамовцев. А у главного тренера волгоградского коллектива Александра Хацкевича после игры было хорошее настроение, но присутствовала эмоциональная усталость.

«ДОМАШНИЕ МАТЧИ ДАЮТСЯ НАМ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ ВЫЕЗДНЫЕ»

Кирилл Новиков. Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Кирилл Новиков, главный тренер «Динамо»:

– Я бы назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей. Мы, особенно во втором тайме, создали огромное количество моментов, но не реализовали их. Поэтому результат неудовлетворительный, мы не выиграли дома. Порадовали желание, самоотдача и качество игры, особенно во втором тайме.

– Футболисты «Динамо» нанесли за матч 21 удар по воротам «Ротора». Чего не хватило в завершающей стадии атак?

– Точности. Потому что моменты были очень хорошие. Мы их создавали – это самое главное. Даже с насыщенной обороной «Ротора» имели шансы до последних секунд. Но не получилось забить, поэтому итоговый счёт 0:0.

– Прослеживается какая-то не самая хорошая тенденция именно в домашних матчах. Дело в психологии?

– Действительно, есть такой момент. Домашние матчи даются нам тяжело, выездные складываются значительно проще и легче. Будем стараться переломить эту тенденцию. Тем более, следующий матч уже через несколько дней.

– Вы не поменяли стартовый состав по сравнению с матчем с «Уралом». Значит ли это, что вас все устраивало? Или над какими-то изменениями вы задумывались?

– Помимо проведенных игр, мы анализируем и тренировочный процесс. Если человек на тренировках не показывает тот уровень, который нам нужен, он не имеет шансов выйти в стартовом составе. Во-первых, ребята здорово сыграли с «Уралом», это раз. Во-вторых, эти же игроки на тренировках не дали повода усомниться в себе. Поэтому мы и приняли решение не изменять стартовый состав.

«НЕ ХВАТАЛО АГРЕССИИ ВПЕРЕДИ»

Александр Хацкевич. Фото: пресс-служба СК "Ротор"

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»:

– Каждая игра для нас – это опыт. Понятно, что первым номером «Ротору» играть тяжело. Хотя в первом тайме «Динамо» особо нас не прессинговало, давало нам спокойно выходить из обороны в атаку. Нам не хватало агрессии впереди. Что касается второй половины матча, то ее начало было за «Динамо». Соперники посадили нас очень низко, закрывали нас в штрафной площади. Этот период мы выдержали и были моменты, когда долго контролировали мяч, но без продвижения вперед. У нас есть проблемы в этом плане. Но за счет самоотдачи, самопожертвования ребята добыли первый пункт.

– «Ротор» добился определенно исторического успеха – первое набранное очко после длительного отсутствия в премьер-лиге. Какое настроение у вас после матча?

– Настроение хорошее. Но мы все устали. Тренеры – эмоционально, ребята устали физически. Самое главное, что из Москвы мы уезжаем не с нулем очков в турнирной таблице.

– От каких игроков «Динамо» вы ожидали наибольшую опасность? Кому уделяли особое внимание при подготовке к матчу?

– Мы готовились к сопернику, просмотрев только игру 1-го тура РПЛ, когда «Динамо» встречалось с «Уралом». Московская команда быстро переходила из обороны в атаку. Мы сделали акцент, чтобы наши фланговые защитники подключались к атаке, но все равно перестраховывались. Потому что очень высоко оставались темнокожие ребята «Динамо». Еще у соперника мощный форвард. Нам нужно было сконцентрировать внимание на створе своих ворот, не проиграть борьбу. В принципе справились, за исключением одного эпизода, когда нападающий «Динамо» нанес удар головой в конце матча.