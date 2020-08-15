Самые богатые волгоградские чиновники: Андрей Косолапов за год в два раза преумножил доход

Андрей Косолапов только год назад стал заместителем Бочарова, а уже показывает такие успехи. Фото администрации ВО.

В этом году из-за коронавируса свои декларации о доходах волгоградские чиновники публикуют только сейчас – в августе, а не как обычно в апреле. Но пропустить мимо эти документы «КП-Волгоград» не могла. Уж очень интересно, чем живут наши чиновники. Мы уже заглянули в «кошельки» волгоградских депутатов Госдумы и убедились, что там трудятся исключительно миллионеры. Но оказалось, что и чиновники из администрации Волгоградской области тоже люди далеко не бедные. А некоторые даже побогаче своих федеральных коллег.

Например, глава облспорткомитета Александр Глинянов перещеголял не только губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (который заработал за год 6,1 миллиона рублей), но и даже самого богатого нашего парламентария Анну Кувычко, которая за 2019 год заработала 11,7 миллиона рублей. У Глинянова задекларированный доход за прошлый год составляет 13,1 миллиона рублей. И эту пальму первенства «самого богатого чиновника» он исправно несет уже не первый год. Хотя, надо отметить, что за год он потерял 4 миллиона (в декларации за 2018-й год у него было 17,1 миллиона рублей). Видимо, потратил на семью – ведь наш главный физрук женился на олимпийской чемпионке Ларисе Ильченко, а в январе 2020-го у них родился сын Иван. Кстати, в декларации Глинянова появилась еще одна квартира, но не его, а его несовершеннолетнего ребенка. И это не единственное приобретение чиновника за 2019 год: в списке его недвижимого имущества к квартире и домику в Испании, добавилась еще две индивидуальных квартиры по 130 «квадратов» и одна в долевой собственности. При этом исчез из декларации Volkswagen Passat, но Тагаз КJ Tager и Land Rover Range Rover Evoque остались. Напомним, что у Глинянова имеется также пять седельных тягачей и три цистерны-полуприцепы, а еще у него есть моторная лодка.

Вторую строчку «волгоградского Форбс» среди чиновников обладминистрации неожиданно занял Андрей Косолапов. Его доход за прошлый год составил 4,2 миллиона рублей. Напомним, что он только в 2019-м году стал заместителем губернатора области. Для сравнения, в 2017-м году, когда он был еще председателем гордумы Волгограда, его заработок составлял 1,9 миллиона рублей. В 2018-м он задекларировал 2,1 миллиона рублей. Как видите, за последний год Косолапов умудрился удвоить капитал.

Отметим, что до него долгое время «вторым» по доходам в обладминистрации был Роман Беков. Но в феврале 2020-го его вдруг освободили от занимаемой должности.

На третьем месте с доходом 4,1 миллиона рублей оказался еще один «новичок» – новый глава комитета ЖКХ Алексей Сивокоз. Что удивительно, по итогам 2018-го года Сивокоз был самым «бедным» чиновником среди своих коллег-руководителей. Будучи тогда еще главой Госжилнадзора, в его декларации значился доход всего 1,3 миллиона рублей. Сегодня у него помимо большого заработка появился еще земельный участок на 500 «квадратов». Также у него имеется собственная квартира и квартира у детей (по ½ доле у каждого). Но, как гласит примечание, эту квартиры детям он купил за счет продажи другой недвижимости.

Первый замгубернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, который в 2019-м году был третьим в этом списке с заработком 4,2 миллиона, потерял свои позиции вместе с деньгами. Его доход за 2019-й год сократился до 3,5 миллиона рублей.

Больше 4 миллионов заработал еще один высокопоставленный чиновник – председатель комитета строительства Юрий Чувашин. При этом в собственности у него только небольшая квартира и дом с земельным участком у супруги. Машин нет вообще.

У остальных высокопоставленных чиновников из администрации Волгоградской области заработки колеблются в пределах 1,5-3,5 миллиона рублей за год.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ:

Вице-губернатор и руководитель губернаторского аппарата Евгений Харичкин заработал за 2019-й год 3,5 миллиона рублей.

Первый замгубернатора Валерий Бахин – 3,7 миллиона рублей.

Замгубернатора Владимир Марченко – 3,6 миллиона

Замгубернатора Зина Мержоева – 3,6 миллиона

Замгубернатора Анна Писемская – 3,6 миллиона

Замгубернатора Владимир Попков – 3,5 миллиона

Замгубернатора Василий Иванов – 3,2 миллиона

Замгубернатора Олег Николаев – 3,2 миллиона

Замгубернатора Геннадий Шевцов – 1,7 миллиона