Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 августа: еще одна смерть и 96 заболевших

Обстановка в Волгоградской области с коронавирусом по-прежнему напряженная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоже, Волгоградская область попадет в число первых, где начнут вакцинировать людей от коронавируса, потому как ситуация в нашем регионе никак не улучшается. Область стабильно держится в списке антилидеров. Так к 15 августа в Волгоградской области добавилось еще 96 новых пациентов с COVID-19. С такими высокими показателями мы занимаем 15-е место среди регионов России по темпам распространения. Растет и число летальных случаев: за минувшие сутки подтвердили смерть еще одного волгоградца от COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 15 августа 2020 года.

Волгоградская область опять в антилидерах по коронавирусу среди регионов России. Инфографика Яндекса.

Никак в Волгоградской области не могут справиться с коронавирусом. Пятый месяц обстановка у нас напряженная. Ежедневно фиксируют до сотни новых случаев COVID-19. В итоге к 15 августа численность заболевших с начала пандемии уже перевалила за 10,5 тысяч человек и составляет 10576. В то время, как в целом по России темпы прироста ковидных больных значительно уменьшились и в среднем составляет +0,6%. Например, Москва и Московская область, где пару месяцев назад коронавирус бушевал со страшной силой, сегодня уже находятся в числе регионов с наименьшими темпами прироста. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ИЦК.

Но победить коронавирус еще не удается. Во всем мире, и в России в том числе ежедневно люди умирают от нового вируса. За минувшие сутки только в нашей стране подтвердили еще 119 смертей от COVID-19. В этом списке и один волгоградец. Итого, число летальных исходов в Волгоградской области увеличилось до 78-ми.

Из хорошего: у трети ковидных пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме. И выписывают уже больше, чем поступает новых больных. Даже в Волгоградской области за минувшие сутки это соотношение стало в пользу выздоровевших: 96 новых случаев против 97-ми выписанных.

Тем временем, в волгоградских госпиталях с подозрением на COVID-19 еще находятся 2634 пациента, из них 70 детей.