У Анны Кувычко доход миллион в месяц, а у мужа в гараже только «восьмерка»

Большой доход Анны Кувычко связан с продажей квартиры. Фото: Единая Россия.

В этом году из-за пандемии подать декларации о доходах российским политикам и чиновникам разрешили позже. Поэтому большинство из них о своих доходах за 2019 год отчитались не в апреле, а в августе. По закону чиновники и депутаты не должны скрывать от народа, сколько зарабатывают и чем владеют, поэтому в их кошельки может заглянуть любой. Сведения о доходах опубликовали депутаты Государственной думы РФ. Волгоградцы туда тоже выбирались, и, надо сказать, бедных и доедающих последний кусок среди наших представителей на Охотном рядя, нет. Зарплата приличная у всех, но вперед со значительным отрывом вырвалась Анна Кувычко.

Еще в 2018 году член комитета Госдумы Анна Кувычко заработала 4 миллиона 700 тысяч, а в 2019 – сразу 11,7 миллиона. Это почти миллион в месяц. Можно было бы подумать, что Анне Александровне так сильно подняли зарплату, но нет. Из списка имущества исчезла квартира в России площадью 114 квадратных метров. Так что выросший доход – это и деньги от продажи недвижимости. По состоянию на 2019 год ни у Анны Кувычко, ни у ее мужа Роланда Херианова нет никаких домов и квартир в собственности. Судя по декларации, они безвозмездно пользуются земельным участком, домом и снимают квартиру в Москве на срок полномочий Анны Кувычко в Госдуме. Квартира есть только у одного из троих детей Роланда и Анны, указанных в декларации. Ребенок владеет недвижимостью в России площадью почти 150 квадратных метров.

Ездит Анна Кувычко на Инфинити QX70, а ее супруг, зарабатывая больше двух миллионов в год, ежегодно отчитывается в декларации лишь о старенькой «восьмерке».

Второй по величине доходов за прошлый год – Владимир Плотников. Должность у него посерьезнее, чем у Кувычко – он первый заместитель председателя комитета. Заработал за 2019 год 6 миллионов 670 тысяч, и за год увеличил свой доход больше чем на миллион. У Плотникова, в отличие от Кувычко, очень большой список имущества в собственности. Земельные участки и поля, дом с летней кухней, верандой, гаражом, баней (размером больше типичной однушки), и огромной квартирой площадью 183 квадратных метра. Есть у Владимира Плотникова и автомобиль - Тойота Камри (а в 2018 году был Фольксваген Туарег). Неплохо зарабатывает и супруга нашего депутата – почти 6 миллионов в год.

На третьем месте Евгений Москвичев с доходом за 2019 году 5,7 миллиона рублей. Евгений Сергеевич трудится на должности председателя комитета. Владеют они с супругой двумя огромными домами – 391 и 394 квадратных метра и одним скромным домиком на 80 квадратов. Машины ни у Москвичева, ни у его супруги нет, только снегоход. Жена принесла в семейный бюджет в 2019 году 2,3 миллиона рублей.

Евгений Москвичев ходит на работу в хорошем настроении. И зарплата у него хорошая. Фото: официальный сайт Госдумы РФ.

Татьяна Цыбизова – член комитета в Госдуме, и за 2019 год она заработала 5 миллионов 687 тысяч. В собственности у депутата большой участок и очень приличный дом площадью 482 квадратных метра и квартира у супруга. В гараже у Цыбизовой Volkswagen Touareg, и, судя по декларации, это единственная машина в семье.

Нина Черняева заработала 5,6 миллиона рублей. Владеет она только земельным участком под жилую застройку и домом площадью 312 квадратов. А ездит на Mercedes-benz GLK 300.

Меньше всех среди наших депутатов получают Носов и Гусева. Александр Носов отчитался о доходе в 5,4 миллиона. Из имущества у него только земельные участки и арендованная квартира на срок его депутатства. У Ирины Гусевой самый скромный доход – 5 миллионов 388 тысяч. У нее есть доля в небольшой квартире площадью 58 квадратных метров и автомобиль Land Rover Range Rover Velar.