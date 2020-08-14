В Волгоградской области поезд протаранил легковушку: водитель погиб

Водитель легковушки решил проскочить на красный. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария случилась в начале двенадцатого дня 14 августа в Камышинском районе Волгоградской области. На железнодорожном переезде дороги «Иловля – Ольховка - Камышин» грузовой поезд протаранил легковушку. 34-летний водитель на «Лада Калина» выехал на пути прямо перед идущим грузовым составом. Надеялся проскочить, но не получилось. От удара легковушку закрутило. Левая половина автомобиля буквально превратилась в груду железа. Водителя пришлось вырезать и вытаскивать из покореженного авто спасателям МЧС. Он погиб на месте. По предварительным данным, мужчина выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав красный сигнал светофора.

Иномарку сильно покорежило. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, сейчас на месте ДТП работают сотрудники камышинской полиции и ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства этой аварии.

Движение временно остановлено. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения на переезде станции Соломатино избежать не удалось, - рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД.

На движение пассажирских поездов происшествие на железной дороге не повлияло.