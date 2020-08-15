Динамо - Ротор 15 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Российской премьер-лиги

"Динамо" ждет в гости "Ротор". Фото: ФК "Динамо"
Субботнюю программу 2-го тура Российской премьер-лиги откроет матч между московским «Динамо» и волгоградским «Ротором».
Статистика личных встреч Динамо – Ротор 15 августа
В российской эпохе «Динамо» и «Ротор» провели между собой 29 матчей. Преимущество в них на стороне бело-голубых. «Динамо» побеждало в 14 встречах, у «Ротора» 6 выигрышей. Еще 9 матчей завершились вничью. Разница забитых мячей 40-28 в пользу московской команды. предыдущий матч в столице между этими командами датирован 27 марта 2004 года. Тогда «Динамо» разгромило «Ротор» со счетом 5:0. Это самый крупный выигрыш в истории встреч коллективов.
Прогноз букмекеров на матч Динамо – Ротор 15 августа
«Динамо» – фаворит предстоящего матча.
Прогноз на матч Динамо – Ротор 15 августа 2020: «Динамо» одержит победу.
Составы команд на матч Динамо – Ротор 15 августа 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.
Время начала матча Динамо – Ротор 15 августа 2020
Матч Динамо – Ротор 15 августа 2020 года в 15:30 по московскому времени (16:30 по волгоградскому).
Где смотреть матч Динамо – Ротор 15 августа 2020
Прямую видеотрансляцию матча Динамо – Ротор можно будет посмотреть с 15:30 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».
Трансляция матча Динамо – Ротор 15 августа 2020
Трансляция матча Динамо – Ротор 15 августа 2020 начнется в 15:20 по московскому времени (16:20 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».
Динамо – Ротор 15 августа 2020 года: онлайн трансляция