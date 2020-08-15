Динамо - Ротор 15 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Российской премьер-лиги

"Динамо" ждет в гости "Ротор". Фото: ФК "Динамо"

Субботнюю программу 2-го тура Российской премьер-лиги откроет матч между московским «Динамо» и волгоградским «Ротором».

Статистика личных встреч Динамо – Ротор 15 августа

В российской эпохе «Динамо» и «Ротор» провели между собой 29 матчей. Преимущество в них на стороне бело-голубых. «Динамо» побеждало в 14 встречах, у «Ротора» 6 выигрышей. Еще 9 матчей завершились вничью. Разница забитых мячей 40-28 в пользу московской команды. предыдущий матч в столице между этими командами датирован 27 марта 2004 года. Тогда «Динамо» разгромило «Ротор» со счетом 5:0. Это самый крупный выигрыш в истории встреч коллективов.

Прогноз букмекеров на матч Динамо – Ротор 15 августа

«Динамо» – фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Динамо – Ротор 15 августа 2020: «Динамо» одержит победу.

Составы команд на матч Динамо – Ротор 15 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Динамо – Ротор 15 августа 2020

Матч Динамо – Ротор 15 августа 2020 года в 15:30 по московскому времени (16:30 по волгоградскому).

Где смотреть матч Динамо – Ротор 15 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Динамо – Ротор можно будет посмотреть с 15:30 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Динамо – Ротор 15 августа 2020

Трансляция матча Динамо – Ротор 15 августа 2020 начнется в 15:20 по московскому времени (16:20 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».

Динамо – Ротор 15 августа 2020 года: онлайн трансляция