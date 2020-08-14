Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 августа: две жертвы и 97 заболевших

Каждый день в Волгограде и области около сотни заболевших ковидом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область второй день подряд на 13-м месте в стране по ежедневному приросту заболевших коронавирусом. За сутки вновь +97 заразившихся коварной инфекцией жителей региона. Всего же с конца марта число инфицированных достигло 10 тысяч 480 человек. Как стало известно накануне, среди них и олимпийский чемпион Максим Опалев, который проходит лечение в перепрофилированной под ковид больнице №5. Стало известно и еще о двух летальных исходах пациентов с коронавирусом - один из них 37-летний мужчина. Жертвами пандемии стали уже 77 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 14 августа 2020 года.

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Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, накануне ковидные госпитали покинули всего 68 человек. В целом за последнюю неделю выздоровевших куда меньше, чем новых заразившихся коронавирусом. Всего же по данным оперштаба закрыли больничные листки уже 6739 переболевших ковидом волгоградцев.

В Волгограде на 14 августа плюс 54 заразившихся, в Волжском – плюс 16 случаев. Отличились также Городище и Камышин. Прирастает область коронавирусом теперь уже за счет возвращающихся с моря отпускников, которые заражают своих родных и близких (подробности).

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На больничных койках остаются более двух с половиной тысяч человек - 2548 взрослых и 76 малышей и подростков, с каждым днем их все больше. На дому проходят лечение еще около 1400 заразившихся, у которых коронавирус не перетек в пневмонию. При этом количество таких пациентов постепенно уменьшается. Все больше волгоградцев попадают в больницы.