«Котельниково – 2030»: Жители «Котельниково – Земли Героев» заглянули в будущее своего города

Фото: ЕвроХим.

Напомним, главная цель этого проекта – изучение и популяризация уникального культурно-исторического наследия Котельниковского района, на основании которого жители города стремятся создать неповторимый облик своей территории, привлекательный для инвестиций и открытый для новых перспектив промышленного и социального развития.

Важнейшие моменты своей истории, изобилующей событиями не только общероссийского, но и мирового масштаба, жители города хотят отразить в необычном Парке Героев.

По идее котельниковцев Парк планируется разбить в новом жилом районе «Дубовая роща», который строит предприятие-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: ЕвроХим.

Чтобы узнать, каким именно хотят видеть новое общественное пространство горожане, был проведен опрос, во время которого более тысячи человек в возрасте от 14 до 60 лет и старше выразили свое мнение и пожелания по поводу обустройства Парка.

Анализ полученных данных, а также обсуждение различных вариантов обустройства новой культурно-досуговой площадки, состоялся во время форсайт-сессии, в которой приняли участие представители профильных комитетов администраций Волгоградской области, Котельниковского района, регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» и активисты инициативной группы котельниковцев.

Фото: ЕвроХим.

Мозговой штурм и дебаты позволили определить основные направления дальнейшей работы по проектированию новой общественной территории, определить ответственных за основные этапы создания парка, учесть возможные риски и наметить пути дальнейшего развития Парка Героев.

Ведь воплощение в жизнь этого и последующих проектов – лишь начало большого пути развития «Котельниковской Земли Героев».