Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»

Фото: ПАО"Ростелеком".

Решение о поддержке было принято после успеха первой части, которая получила массу положительных отзывов в СМИ и социальных сетях: на аккаунт сериала подписались более 1500 человек, количество уникальных просмотров превысило 900 тысяч.

Первая история основана на письмах поэта времен Болдинского карантина 1830 года. Выход сериала был приурочен к самоизоляции во время пандемии. Во втором сезоне Александр Пушкин встречается с друзьями-лицеистами, и они вместе вспоминают годы учебы в Царскосельском лицее.

«Сценарий второй части сериала «Пушкин 20.20. Друзья» также основан на исторических документах: письмах и стихотворениях поэта, архивах Царскосельского лицея и воспоминаниях современников. События развиваются в нескольких городских локациях Краснодара, роль великого поэта по-прежнему исполняет артист и главный режиссер Краснодарского театра драмы Арсений Фогелев, новые герои проекта – это лицейские друзья Александра Сергеевича. Мы очень рады, что смогли пригласить на роли лицеистов ведущих артистов Краснодарского молодёжного театра Ивана Чирова, Александра Техановича и Яна Новикова, а также артистов “Одного театра” Михаила Хмыза и Елизара Хавцева», рассказывает Елена Болдырева, сценарист проекта.

Продюсер сериала Евгения Карпанина поясняет: «Герои сериала взрослые состоявшиеся люди, которые пронесли лицейскую дружбу через годы и сохранили ценности, с которыми познакомились в годы обучения в Царскосельском лицее. Таким образом, проект призван напомнить, что качественное образование может раскрыть потенциал любого ребенка, будь он неловкий вспыльчивый Кюхельбекер, мечтатель Дельвиг, рассудительный добряк Пущин, обаятельный хулиган Малиновский или неугомонный заводила Пушкин. У каждого из них своя дорога в жизни и свои достижения. Главное, что их объединяет и позволяет осознанно строить свою жизнь, современные знания и образ мыслей».

Царскосельский лицей был передовым образовательным учреждением тех лет, главной целью которого было воспитание выдающихся молодых людей, способных двигать Россию вперед. Уже тогда было очевидно, что образование залог будущей личной и творческой реализации. Сегодня эту идею продолжает развивать сервис «Ростелеком Лицей».

«Стремительно растущая популярность онлайн-обучения одна из примет нашего времени. Возможность учиться у лучших преподавателей страны открывает бескрайние перспективы личного роста, где бы географически ты ни находился. И сервис “Ростелеком Лицей” для современных учеников является отличным подспорьем», поделился Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг».

Все серии второго сезона «Пушкин 20.20. Друзья» выйдут в течение августа этого года на инстаграм-канале сериала instagram.com/pushkin_20.20.

«Ростелеком Лицей» призван сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.

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