В «Конфетках-Бараночках» при покупке круассана угостят американо

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Круассан давно стал популярной выпечкой не только во Франции, но и в России, где подается на завтрак к кофе для взрослых или к какао для детей. В Конфетках-Бараночках, помимо традиционных лакомств, особую любовь завоевали круассаны с гастрономическими эмоциями с волгоградцами. Сегодня и до конца месяца действует акция: при покупке трех круассанов в магазинах-кулинариях «Конфетки-Бараночки» чашка ароматного американо в подарок!

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Рецепт круассанов в народной кулинарии недавно обновили. Теперь их три вида: классический, с шоколадной и со сливочной начинкой. Стоят всего лишь 40 рублей.

При этом тающая нежная слойка отлично подходит и для собственных кулинарных шедевров. Например, на половинки-основы круассанов можно нанести мягкий сливочный сыр, выложить ягоды, накрыть второй половинкой круассана и посыпать сахарной пудрой.

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А у тех, кто вечно спешит, есть возможность экономить время и вместо похода в магазины-кулинарии заказывать любимые блюда и напитки на сайте конфеткибараночки.рф и в мобильном приложении. Привезут выбранные блюда всего за 59 минут.

*Акция действует во всех магазинах «Конфетки-Бараночки» и не распространяется на покупки на официальном сайте и в мобильном приложении.

Срок действия акции: с 3 августа по 31 августа 2020 года.

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