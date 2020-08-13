Зарплаты выше среднероссийских, транспортный хаб и Царицынский круиз: что ждет Волгоградскую область к 2030 году

Через десять лет, согласно плану, волгоградцы станут жить лучше, дольше и богаче. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Помнится в советские времена строили планы на «пятилетку», нынешние власти пошли дальше – они разработали план на ближайшее десятилетие. Пока это «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года». Но зато какая – планы поистине наполеоновские. К 2030 году волгоградцы будут жить дольше, станут богаче, а Волгоград превратится в большой транспортно-логистический хаб. И все это эксперты спрогнозировали с учетом тех проектов, которые уже реализуются в Волгоградской области.

ЖИТЬ БУДЕМ ДО 80-ТИ ЛЕТ

- Самые важные показатели в Стратегии касаются обычных людей: чтоб жили дольше, болели меньше. Главное в этом - не только декларация, но и что конкретно планируется сделать, - комментирует представленный на всеобщее обозрение документ член региональной Общественной палаты Вячеслав Черепахин.

Что для этого конкретно планируют сделать? В планах, например, открыть центры амбулаторной онкологической помощи во всех районах области; модернизировать медицинские центры в Волгограде, Волжском, Михайловке, Урюпинске и Камышине; укрепить сеть ФАПов в сельской местности и обеспечить районы медицинскими кадрами. Также в планах – создание химико-фармачевтического кластера на базе ВолгГМУ. А еще – сделать базу на озере Эльтон и волгоградские санатории привлекательными в плане медицинского туризма.

Основная задача - увеличить продолжительность жизни людей в регионе.

После такое «перезагрузки», по прогнозам экспертов, продолжительность жизни в регионе должна увеличиться до 80-ти лет. А смертность населения должна снизиться с 457,6 человек на 100 тысяч населения дл 280 на сотню тысяч.

Из Стратегии: «в планах -достижение лидерских позиций региона среди субъектов РФ по качеству жизни населения и уровню экономического развития. Сделать Волгоградскую область регионом с комфортной и благоприятной средой, обеспечить единый стандарт качества жизни населения на всей территории области; А уровень доходов населения должен превосходить среднероссийские показатели».

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЧЕТЫРЕХ ДОРОГ

Волгоградская область может стать центром, где сходятся транспортные коридоры России – «Север-Юг» и «Запад-Восток». Поэтому эксперты и предлагают сделать у нас самый крупный транспортно-логистический узел Волго-Каспийского бассейна, благодаря которому развивалась бы международная торговля.

Волгоград намерены сделать центром Шелкового пути.

Для этого предлагают построить мультимодальный транспортно-логистический центр опорной сети в районе ж/д станции Максима Горького.

«Инициировать включение проектных работ по созданию второй нитки Волго-Донского судоходного канала в «Комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года». Также в планах – достроить обход вокруг Волгограда и дальнейшее развитие аэропорта Гумрак», - сообщается в документе.

Кроме того, власти намерены построить в области еще три новых моста. Есть в плане даже канатная дорога до Сарпинского, заложили и развитие паромной переправы на остров.

На развитие транспорта - особый упор.

Что еще интересного: несколько трасс, которые проходят через Волгоградскую область планируют передать в федеральную собственность, чтобы переложить их ремонт и обслуживание на плечи государства.

ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В числе прорывных проектов, как их назвали эксперты:

- строительство системы гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Ахтубы в летне-осенний период,

- инвестпроект в на площадке «Химпрома»

и создание текстильного кластера в Камышине.

- Также регион представлен в Стратегии, как образовательный центр федерального уровня; один из крупнейших центров событийного и круизного туризма на Волге, туристско-рекреационный центр Нижнего Поволжья, - описывают документ в администрации региона.

Планов на десятилетку громадье. Осталось все это реализовать.

В планах по привлечению туристов в Волгоградскую область - создание туристского кластера «Царицынский круиз»; проект развития туристической зоны на островах Голодный-Сарпинский; реабилитация реки Дон и водных объектов Донского бассейна и инвестиционный проект «Технологическая долина».

В числе прорывных также – «создание и развитие цифровой модели Волгоградской области».

СКАЗАНО

Вячеслав Черепахин, член Общественной палаты Волгоградской области:

- Что теперь с этой Стратегией? Теперь небыстрый путь превращения научной работы в Закон Волгоградской области. Согласования, доработки, проработки… Думается, что примут эту Стратегию только в июне или октябре следующего года, а с 2022-го бюджетного года проекты начнут финансировать.

Со стороны может казаться, что вопрос того не стоит. Но я искренне не понимаю, как можно развиваться и что-то делать без четкого плана действий и понимания задач и конечного результата. Ну, если мы конечно хотим развиваться и жить лучше. А мы же хотим?