Я в больнице, волосы дыбом от происходящего: Максим Опалев заболел коронавирусом

Максим Опалев советует соблюдать все меры ковидной безопасности. Фото из личного архива

Коронавирус – болезнь коварная. Не щадит ни детей, ни стариков, ни бизнесменов, ни чиновников. Заразился ковидом и один из самых спортивных волгоградцев - олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев. Он уже почти неделю лежит в пятой больнице Волгограда с диагнозом COVID-19 с двусторонней пневмонией.

- Да, у меня подтвердили коронавирус, заболевание протекает со всеми процессами. Состояние среднее, - поделился Максим Опалев с «КП-Волгоград». - Здесь, в больнице Ильича, находятся и тяжелые больные, и беременные. Слушаешь их истории, и волосы дыбом встают.

Где и как мог заразиться, спортсмен не знает.

- Сначала першение в горле, затем у меня температура сильная была. Сдал тест, он показал положительный результат. Я сразу лег в больницу. Коронавирус непредсказуем, и как будет развиваться болезнь никто не знает – у всех это индивидуально. У кого-то 5% поражения, а потом сразу в разы увеличиваются показания на КТ. Спасибо врачам, они очень оперативно делают всю диагностику.

Каждый день в больницу привозят новых больных.

- Их число растет в геометрической прогрессии, так что расслабляться нельзя, - отмечает Опалев. - Когда находишься в больнице, смотришь на все это изнутри другими глазами. Сейчас врачи очень опасаются, что пойдет новая волна привозных курортных историй.

Половину нашей беседы Максим Опалев рассказывал о том, какие замечательные у нас медики.

- Хотел бы поблагодарить весь коллектив больницы №5 - всех врачей, медсестер, санитарок, главного врача Константина Позднышева. И особенно начмеда Дмитрия Попова – он лично каждый день обходит каждого больного, слушает каждого, принимает решения. Радует, что у нас в Волгограде есть специалисты такого уровня, как он. Огромное спасибо всем, кто каждый день находится в «красной зоне», рискуя своим здоровьем, приходит на помощь больным. Они много часов проводят в скафандрах, в которых очень жарко и тяжело даже несколько минут находиться. В ужасных условиях, но всегда с добрым словом, с теплотой – это дорогого стоит. За каждого больного переживают, как за родного человека. Низкий им за это поклон.

- Ой, минутку, нам, ужин принесли, - прерывает нашу беседу Максим Опалев.

- Как кормят?

- Хорошо кормят! – заверяет Максим. - Здесь есть все необходимое, все препараты и даже очень дорогие, я в интернет заглянул - колоссальные суммы! Средства защиты, КТ – все есть. Так что спасибо и минздраву, и руководству области за такой подход.

СОВЕТЫ ОТ ЧЕМПИОНА

- Соблюдайте все меры безопасности. Многие не верят в коронавирус, считают, что это фейк, и ими пренебрегают. Нельзя так халатно относиться к своему здоровью. Заболеть может каждый. Поэтому носите маски и перчатки в общественных местах, в транспорте, в супермаркетах. Обрабатывайте руки - мойте, обеззараживайте, принимайте общие витамины и исключайте различные дни рождения, компании, массовые скопления людей. Соблюдайте дистанцию – это очень-очень важно!

"Комсомолка" желает Максиму Опалеву и всем оказавшимся в больницах волгоградцам скорейшего выздоровления.