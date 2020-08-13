Динамо – Ротор 15 августа 2020 года: прогноз на матч 2-го тура РПЛ

Защитник "Ротора" Антон Пискунов нацелен на чужие ворота. Фото: СК "Ротор".

Прогноз на матч Динамо – Ротор 15 августа 2020 года – 2:1.

Московское «Динамо» проведет первый домашний поединок в новом сезоне Российской премьер-лиги. На «ВТБ Арену» пожалует дебютант элитного дивизиона страны «Ротор».

Игра 2-го тура сезона-2020/2021 между «Динамо» и «Ротором» начнется на «ВТБ Арене» в 15.30 по московскому времени (16.30 по волгоградскому). Столичный клуб открыл продажу билетов на эту игру 13 августа. И болельщики проявили большую активность при покупке билетов. За несколько часов продаж свободных мест осталось не так много.

Московское «Динамо» в этом сезоне выступит в Лиге Европы. В преддверии старта в еврокубке клуб предпринял широкую трансферную кампанию. «Динамо» покинули 9 футболистов. Пришли 10 игроков, но семеро из них это возвращены из аренд. Масштабные изменения и у «Ротора». Клуб после выхода из Футбольной национальной лиги продолжает комплектовать состав. На днях волгоградцев пополнил защитник из армянского «Пюника» Армен Манучарян. Также сине-голубые ждут хорватского вратаря Йосипа Кондрича. О трансфере в «Ротор» пока объявил уже бывший клуб 26-летнего кипера «Истра 1961».

Матчи 1-го тура для «Динамо» и «Ротора» сложились по-разному. Москвичи в Екатеринбурге со счетом 2:0 обыграли местный «Урал». Голы забили Клинтон Н’Жи и Сильвестр Игбун, права на которого «Динамо» выкупило у «Уфы». «Ротор» в дебютном матче в РПЛ не справился дома с действующим чемпионом «Зенитом» - 0:2.

В 90-е годы противостояние «Динамо» и «Ротора» было одно из самых интересных в чемпионате. В 1995 году клубы сражались в финале за Кубок России. В драматичном матче в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. А в 11-метровых ударах удача сопутствовала динамовцам – 8:7. Трофей достался москвичам. Всего в российской эпохе «Динамо» и «Ротор» провели между собой 29 матчей. Преимущество в них на стороне бело-голубых. «Динамо» побеждало в 14 встречах, у «Ротора» 6 выигрышей. Еще 9 матчей завершились вничью. Разница забитых мячей 40-28 в пользу московской команды.

Перед новой встречей явным фаворитом выделяется «Динамо». Команда в прошлом сезоне заняла 6-е место, дающее право участвовать в квалификации Лиги Европы. А новый игровой год подопечные Кирилла Новикова начали очень уверенной победой над «Уралом». «Ротор» как новичок РПЛ во всех играх сначала будет считаться аутсайдером. Волгоградцам сначала нужно игрой и результатами добиться изменения своего статуса.

Уверены в успехе «Динамо» и букмекеры. На победу московской команды они дают коэффициент 1,6. На ничью коэффициент колеблется в диапазоне 3,9-4,3, а на успех «Ротора» - 6,2-6,5.

С большой долей вероятности «Динамо» одержит домашнюю победу над «Ротором». Не исключено, что волгоградцы отметятся забитым мячом, что можно считать локальным успехом.