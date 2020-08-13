Санитайзер и рециркулятор в каждом классе: как школы Волгограда защищаются от ковида

Рециркуляторы воздуха и санитайзеры - теперь неотъемлемая часть учебного процесса Фото: Эдуард Пальгунов

Для волгоградских школ не станет проблемой организация очного или заочного образовательного процесса школьников. Выйдут ли дети 1 сентября на занятия, зависит от решения оперативного штаба и санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Но все учебные заведения в эти дни проходят приемку и устанавливают оборудования против вируса.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

До старта нового учебного года остается все меньше времени. У школьников и родителей подготовительная суета. Форма, тетради, дневники и канцелярские принадлежности - все это нужно закупить. В школах надеются на то, что они приступят к обучению своих подопечных в очной форме. То есть 1 сентября школьники сядут за парты, а не будут выполнять задания дистанционно в домашних условиях. Хотя образовательные учреждения готовы к различным сценариям ведения образовательного процесса.

Напоминание про COVID-19 на входе у каждой школы Фото: Эдуард Пальгунов

По словам директора лицея №8 Олимпия Виталия Попкова, его учреждение прошлой весной благополучно справилось с ведением дистанционного обучения. Если такой режим будет возвращен, в лицее не испытают проблем с заочной формой для учеников. Однако всем – учителям, школьникам и, конечно же, их родителям – хочется, чтобы уроки проходили в обычном режиме.

ИЗ КЛАССА НЕ ВЫХОДИТЬ

Особенность предстоящего учебного года – за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будут проходить занятия по различным предметам. Естественно это сделано, чтобы ограничить контакт учеников в условиях распространения коронавируса. Исключения будут сделаны для уроков химии, физики и информатики, где необходимо использование техники и лабораторного оборудования.

Информационные знаки о социальной дистанции могут быть в игровой манере Фото: Эдуард Пальгунов

Только в туалет и столовую наверняка придется ходить. Эти вопросы пока не регламентированы. Что касается питания учеников, то с предстоящего учебного года, напомним, все учащиеся с первого по четвертого классов будут получать бесплатное горячее питание.

Как рассказала заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светлана Пятаева, новый учебный год 127 образовательных учреждений города откроют двери более чем для 100 тысяч учеников. Год назад в Волгограде было порядка 98 тысяч школьников. Учащиеся будут обеспечены учебниками в полном объеме.

РЕЦИРКУЛЯТОР ПРОТИВ ВИРУСА

В школах уже завершены смотры готовности. В проверочную межведомственную комиссию входили специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, медучреждений, департамента по образованию. Основными критериями стали антитеррористическая защищенность, противопожарная безопасность, соответствие всем санитарным правилам и качество ремонта помещений. По итогам проверок все учреждения Волгограда были допущены к приему учеников. Они в ожидании 1 сентября и долгожданного возвращение ребят в дома знаний.

- К санитарным правилам и нормам в этом году добавились противоэпидемиологические мероприятия, - сообщила Светлана Пятаева. - И в этой части подготовка в школах еще продолжается.

За оставшиеся дни августа образовательные учреждения успеют завершить оснащение необходимым оборудованием для борьбы с распространением коронавируса. Температуру школьникам смогут измерять при входе, при этом не создавая скопление детей у дверей. Также специальные термометры есть и в коридорах. Кабинеты оснащаются дезинфицирующими средствами.

Такое устройство измеряет температуру и обезараживает руки Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы комплектуем классы в соответствии с нормами, - отметил Виталий Попков. - В каждом кабинете есть санитайзеры, рециркуляторы воздуха. Это оборудование может работать в присутствии детей и учителей без вреда для их здоровья.

Так выглядит рециркулятор воздуха Фото: Эдуард Пальгунов

Следить за работой рециркуляторов воздуха должны учителя – за каждым педагогом будет закреплен отдельный кабинет.

Для соблюдение дистанцию в 1,5 метра в помощь стоп-линии Фото: Эдуард Пальгунов

При этом распоряжения управления Роспотребнадзора о том, как именно должна осуществляться очная форма обучения, пока нет. Школы используют общепризнанные нормы по борьбе с распространением COVID-19 и опыт проведения ЕГЭ. Информационные бюллетени о соблюдении социальной дистанции расклеены на стенах и скамейках в коридорах. Вероятно, что за партами ученики будут сидеть по одному. Но пока распоряжения об этом нет. Как и о том, что кроме сменной обуви, учебников и тетрадей на уроки надо брать медицинскую маску.