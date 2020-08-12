«Бились, старались»: экс-тренер «Ротора» Лев Иванов о запредельной мотивации команды в игре с «Зенитом»

Фото пресс-службы СК Ротор

Волгоградцы до сих пор под впечатлениями от первого матча «Ротора» в Российской премьер-лиге. Команда на «Волгоград Арене» уступила со счетом 0:2 «Зениту» из Санкт-Петербурга. Однако уныния и разочарования болельщики не испытывали. Наоборот, поклонники «Ротора» воодушевлены действиями своих любимцев. И скандирование «Молодцы! Молодцы!» после матча тому подтверждение.

МАЛЬЧИКАМИ ДЛЯ БИТЬЯ НЕ БУДУТ

Доволен тем, как играл «Ротор», его бывший нападающий Михаил Мысин. Форвард играл за сине-голубых, в том числе, и в сезоне 2004 года, когда волгоградцы покинули премьер-лигу.

- Ротор выглядел очень достойно для команды, которая только вышла из ФНЛ, - отметил Михаил Мысин. - Действующему чемпиону практически не дали создать голевые моменты. Футболисты действовали очень грамотно при обороне. Да, допустили две индивидуальные ошибки. Не хватило мастерства волгоградцам, это объяснимо. Отметил бы и установку главного тренера «Ротора» Александра Хацкевича. Правильно, что вышли играть в три центральных защитника. Это помогло сдерживать мощную атаку «Зенита». По-другому с таким соперником играть нельзя.

Перед стартом сезона вокруг «Ротора» было немало негатива. Недоукомплектованный состав, длительное отсутствие официальных матчей. Волгоградскую команду многие считали главным кандидатом на вылет. Не преждевременно ли? Михаил Мысин говорит о том, что просто не будет в любом матче. Но мальчиками для битья сине-голубые выглядеть не будут.

- По одной игре сложно оценить шансы на весь сезон, - считает экс-нападающий волгоградской команды. - Надо смотреть, как «Ротор» будет выглядеть в играх с представителями нижней восьмерки турнирной таблицы. С такими командами придется играть больше в атаку, раскрываться в обороне. Немаловажным фактором будет и психология. Как игроки «Ротора» отреагировали на матч с «Зенитом»? Главное, чтобы не подумали, что если удалось побороться с чемпионом, значит, наберем очки с «Ахматом». А с грозненцами сине-голубым играть уже в третьем туре. Такие ощущения обманчивы. Легко не будет ни с кем. Понятно, что «Ротор», как новичок премьер-лиги, будет бороться за выживание. Но называть его главным кандидатом на вылет я не могу.

ЗАКРЕПИМСЯ В РПЛ

Болельщикам «Ротора» не занимать в уверенности за свою команду. Администратор фан-портала «Ротора» Эльдар Аскеров поддерживает сине-голубых уже не первый десяток лет (недавно фан-портал прославился тем, что выпустил игрушку «Утка-гопник», которую оценил сам Василий Уткин). Эльдар уверен, что у волгоградского клуба неплохие шансы в стартовавшем сезоне.

- Матч Ротора с Зенитом мне понравился. Понятно, что мы уступаем чемпиону по финансированию, комплектации команды, сыгранности. У нас новый тренер, много новичков, часть которых совсем недавно появилось в клубе. Да, в начале матча была нервозность, недопонимания между игроками, но были моменты неплохие и шансы для взятия ворот соперника. Если наши игроки с такой самоотдачей продолжат играть и дальше, я уверен, что мы закрепимся в высшем дивизионе.

НУЖНО ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ МЯЧ

Бывший главный тренер «Ротора» Лев Иванов, который руководил командой в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2016/2017 годов, также отметил мотивацию «Ротора» в дуэли с чемпионом и то, в какой атмосфере проходил матч. Это был действительно праздник футбола.

- Понравился антураж матча, - рассказал Лев Иванов. - Сразу можно было почувствовать уровень премьер-лиги. Хорошо, что на стадионе были болельщики, и они равноценно были распределены по трибунам с соблюдением всех норм. У «Ротора» виднелся настрой, запредельная мотивация. Бились, старались. Да, ощущалась несыгранность. Где-то ошибались, но нельзя сказать, что кто-то из футболистов «Ротора» провалил игру. Им и главному тренеру еще нужно время, чтобы привести игру в порядок. Потому что без сумбура не обходилось, надо лучше контролировать мяч. А «Зенит» играл с запасом. Даже при контратаках петербуржцы догоняли игроков «Ротора», нивелируя отставание в 5 метров. Но у Сергея Семака команда в тонусе. Прошлый сезон только закончился, небольшая пауза и снова игры. А вот «Ротору» только предстоит набрать кондиции. Потому что матчи на сборах не сравнятся с официальными играми. На мотивации всю дистанцию чемпионата пройти нельзя. От эмоций можно и перегореть. Как новички РПЛ волгоградцы наверняка во многих матчах будут играть от обороны. Но и это может приносить результат.

Болельщик Александр Монахов посещает матчи «Ротора» как на «Волгоград Арене», так и в других городах. Он, как и большая армия фанатов, с предвкушением ждал возвращения «Ротора» в элитный дивизион. И игра оправдала его ожидания.

ДАЛИ БОЙ ЧЕМПИОНУ СТРАНЫ

- Вчера мы увидели бойцовский коллектив, который будет биться за очки. «Ротору» будет не просто в этом сезоне РПЛ, но, думаю, парни себя еще покажут. Вчера по игре видно было, что мы готовы играть на равных с футбольными грандами. «Зенит» сверхъестественного ничего не показал. Мы обязаны были брать очки. На ничью мужики наиграли. Жалко, что допустили ошибки, которые привели к голам. Думаю, сыграло волнение и переживание. В следующей игре такого не будет. Тем не менее, настроение отличное. Все видели, что «Ротор» дал бой чемпиону страны. За отличную игру волгоградских футболистов провожали аплодисментами. Такое мало где увидишь. Волгоград соскучился по футболу! Ну а больше всего по РПЛ. Главное теперь, чтобы команда радовала результатами.

Не всем болельщикам сине-голубых удалось приобрести билеты на «Волгоград Арену». Но они поддерживали команду, наблюдая за матчем по телетрансляции. Одним из таких был Иван Смирнов.

- К сожалению, не удалось приобрести билет заранее, тем не менее, следил за командой по телевизору. Разочаровало решение судьи засчитать гол, забитый из офсайда. Тем не менее, несмотря на поражение, остались положительные впечатления от демонстрации «Ротором» яркого футбола. Это всего лишь первый матч сезона, тем более с сильнейшей командой страны. Уверен в дальнейшем успехе команды в течение сезона с такой уверенной игрой.

Волгоградцы верят в лучшее. Поэтому с позитивом смотрят на весь сезон премьер-лиги. Долгие 16 лет все ждали этого момента – возвращения «Ротора» в элитный дивизион. С этим регион поздравил губернатор Андрей Бочаров.

- Большой футбол вернулся в Волгоград. Я поздравляю всех болельщиков, жителей Волгоградской области с этим событием. А оно очень знаковое. Игра с достойным соперником, красивый матч. Что может быть лучше, чем старт в премьер-лиге встречей с чемпионом России? Это проверка своих сил и возможностей. И вы вчера видели, что «Ротор» играл очень достойно. В «Ротор» надо верить. Поэтому мы верим в него.

Болельщики верят в первую победу «Ротора» уже в ближайшую субботу. У подопечных Александра Хацкевича будет выездной матч с московским «Динамо». Будет не просто, а кто говорил, что будет легко? После первого тура «Ротора» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы среди 16 команд.