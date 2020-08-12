Расчленил приятеля по пакетам и выбросил на пустырь: полиция Волгограда спустя месяц поймала убийцу

Убийцу поймали в городе Шахты, куда он успел сбежать после совершенного преступления. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Почти месяц волгоградские полицейские и следователи искали убийцу, который жестоко расправился с 33-летним мужчиной. Он не просто убил свою жертву, он расчленил тело, разложил его по пакетам и бросил все это на пустыре. 18 июля останки мужчины случайно обнаружили прохожие. Они наткнулись на кровавые пакеты на пустыре в Кировском районе Волгограда.

- Эксперты смогли установить личность убитого: им оказался 33-летний житель Саратовской области. Выяснилось, что убитый тоже был не таким уж простым. Он уже был судим за разбой, а в последние годы находился в розыске. Скрывался от полиции то у родственников, то у знакомых. Жил по поддельным документам, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

- Четыре года назад его родные обращались в полицию Саратова в связи с бесследным исчезновением этого мужчины. Но, он и не хотел, чтобы его нашли, - добавляют в региональном СУ СК.

Правоохранители подозревали, что убийца уже успел сбежать и скрыться, поэтому цеплялись за любые улики. Они опрашивали продавцов в местных магазинах, друзей и возможных свидетелей происшедшего. И вот одна продавщица вспомнила, что как раз в эти дни у нее был странный покупатель, который приобрел большое количество упаковочной ленты. Как раз такой, которой были перевязаны останки убитого. По описанию удалось установить и личность убийцы. Так следователи вышли на след 29-летнего ростовчанина. 10 августа в городе Шахты Ростовской области его и задержали волгоградские правоохранители вместе со своими ростовскими коллегами.

- Физического сопротивления задержанный оказать не успел, в содеянном уже сознался, - отчитываются в региональном Главке.

Как рассказал задержанный следователям, он вместе с саратовцем приехал в Волгоград на заработки. Сняли в городе квартиру и стали искать работу. Но так и не нашли. А в тот злосчастный день поругались на бытовой почве.

- Ростовчанин сначала избил своего приятеля, а затем пырнул ножом. Удар оказался смертельным. Осознав, что натворил, он решил избавиться от тела. Расчленил товарища, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега Волги. А затем уехал в Ростовскую область, - рассказывают подробности уже в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Убийство». Его уже допросили, а суд отправил в СИЗО пока идет расследование.

- В рамках расследуемого дела полицейские проверят, не причастен ли этот ростовчанин и к совершению других преступлений, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.