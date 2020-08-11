Ставки растут

Фото: личный архив Ирины Гусевой.

В июньском обращении к россиянам президент Владимир Путин озвучил давно обсуждавшуюся в стране идею - ввести дифференцированную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). До сегодняшнего дня она остается плоской – все трудящиеся граждане платят 13%-ый налог со своего заработка. Но с 1 января 2021 года ситуация может измениться – те, кто зарабатывает больше 5 млн руб в год, будут платить налог по ставке в 15%.

Предложение президента оперативно обсудили в Госдуме, и все фракции его активно поддержали. Правительство планирует внести законопроект в парламент до 15 сентября, принятие закона ожидается в ноябре.

Об изменениях, которые принесет новый закон, мы попросили рассказать депутата Госдумы Ирину Гусеву - первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия».

- Ирина Михайловна, новую ставку называют «налогом для богатых»?

- Это вполне оправданно – те, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год, к бедным никак не относятся. Наша фракция выступила за этот закон, потому что богатые должны платить больше, а те, у кого минимальная зарплата, могут быть вообще освобождены от подоходного налога. Это мировая практика, и это серьезный шаг на пути к социальной справедливости. Но самая важная составляющая этой меры - по предложению президента собираемые доходы (около 60 миллиардов рублей в год) должны быть «окрашены», то есть использоваться для лечения детей с редкими заболеваниями, закупки дорогих лекарств, медицинской техники и средств реабилитации, проведения высокотехнологичных операций. Так что цели совершенно четкие, и отступать от них не позволит закон.

- Какие еще новшества предполагает введение новой ставки?

- На эту тему ко мне поступает масса вопросов от людей. Все знают, что НДФЛ по существующим нормам нужно уплачивать, например, при продаже жилья, если оно находилось в собственности меньше трех лет – ведь от сделки человек получает доход, который и облагается налогом. При этом, если квартира продана по истечении трех лет с момента приобретения — по наследству, договору дарения, пожизненного содержания или если она является единственным жильем, то НДФЛ не уплачивается. Также налог не взимается, если жилье продано через пять лет со дня его покупки. В связи с тем, что осенью ожидается принятие нового закона, в этой сфере тоже произойдут изменения, и налог будет рассчитываться несколько иначе.

- Не могли бы вы объяснить это на примере?

- Давайте разберемся в деталях. Если вы продали квартиру и зарегистрировали переход права собственности на нее до 1 января 2021 года, НДФЛ вы заплатите по старой ставке в 13%. При этом налог, который вам начислили в 2019-2020 годах, изменяться в большую или меньшую сторону не будет. Надо также учесть, что из суммы дохода вычитаются расходы на покупку жилья, включая и проценты по ипотеке. Вот пример в цифрах. Допустим, вы продали квартиру за 5 миллионов рублей или меньше, и это ваш единственный доход в течение года. Тогда для вас ничего не меняется, вы платите налог по-старому, по ставке 13%. Если же вы продадите квартиру дороже, то налог по новой ставке в 15% нужно будет заплатить с дохода, который превышает сумму в 5 миллионов, а с самих пяти миллионов – обычные 13%, или 650 тысяч рублей. Чем дороже будет продано жилье, тем выше будет сверхдоход, а значит, и сумма подоходного налога.

- Учитывается ли в таких случаях имущественный вычет?

- Обязательно. Еще один пример. Предположим, вы купили квартиру за 10 миллионов рублей, а продаете за 20. Зачастую кадастровая стоимость жилья ниже цены продажи, поэтому налогооблагаемой базой станут именно 20 миллионов рублей. Размер имущественного вычета можно определить, отняв от 20 миллионов 10 – таким образом вычет будет равен 10 миллионам рублей. Но по Налоговому кодексу предельная величина вычета – один миллион рублей. В итоге налогооблагаемая база уменьшается на этот миллион и равна 19 миллионам рублей. С пяти миллионов из этой суммы вам нужно будет уплатить 13% НДФЛ, а с оставшихся 14 миллионов – 15%, в итоге общая сумма налога составит 2,75 миллиона рублей. Также у вас есть свобода маневра. Вы можете не применять имущественный вычет, вместо этого уменьшив налогооблагаемую базу на сумму, которую вы заплатили за приобретение квартиры. При этом ваши расходы должны быть документально подтверждены, и в таком случае ограничение в один миллион не применяется.

- Затем можно получить и налоговый вычет, ведь это право сохраняется?

- Безусловно, любой человек, получающий «белую» зарплату, может вернуть часть средств, потраченных на покупку жилья. Это 13% от стоимости квартиры, но для налогового вычета также существует лимит в 2 миллиона рублей. И здесь неважно, за сколько вы купили квартиру: 13% можно получить от 2 миллионов рублей, то есть вычет составит 260 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть: все приведенные расчеты начнут действовать с января 2021 года, если за новые нормы проголосует Госдума.

- Как вы оцениваете шансы принятия нового закона?

- Как очень высокие. Коллеги в Думе уже дали позитивную оценку предложению президента. И это справедливо: ведь пока у нас работает система, при которой социальные фонды, федеральный и региональные бюджеты наполняют не самые богатые люди, а обладатели сверхдоходов платят минимум. Но вместе с принятием этого закона нужны и меры, которые вывели бы из «тени» миллионы людей, занятых в неформальном секторе. С одной стороны, эти меры должны повысить ответственность работодателей за «серую» экономику, а с другой – обновленная налоговая система призвана стимулировать работника и работодателя не прятать социальные налоги в «тени». Над этим нам и предстоит работать.

Полина Шаталова.