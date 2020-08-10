ВТБ Лизинг отмечает восстановление спроса на автолизинг к пиковым значениям

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Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве - треть от общего числа. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре (4%) и Ростове-на-Дону (3%).

Как и в остальные месяцы, более половины техники пришлось на легковые автомобили — 64%. Около 19% - на легкий коммерческий транспорт, чуть меньше (12%) - на грузовые автомобили. Самоходные машины составили 3% от общего числа переданных ТС, а автобусы - 2%. Порядка 42% транспортных средств переданы в лизинг с использованием субсидии Минпромторга. Самыми популярными марками в сегменте легкового транспорта стали Lada (20%), KIA (15%), Volkswagen (14%), Toyota и Renault (по 7%).

«Уже в июне автомобильный сегмент в ВТБ Лизинг практически вернулся к докризисному уровню, а в июле интенсивный рост спроса на лизинг продолжился. Мы перевыполнили план продаж на 20%, а кроме того, объем передач машин оказался не только на 32% больше июньского результата, но и на 7% превысил аналогичный показатель прошлого года. В первую очередь, это произошло за счет отложенного спроса и постепенного восстановления экономики. Большую роль здесь играет государственная программа льготного лизинга Минпромторга, которая помогает бизнесу экономить при обновлении автопарка и стимулирует инвестиции в основные средства. ВТБ Лизинг постоянно работает над совершенствованием продуктового предложения и сервиса. Совсем недавно мы снизили аванс по основным программам на 3-7 процентных пункта, чтобы компании из сегмента МСП могли активнее пользоваться инструментами лизинга для развития своего бизнеса. С начала пандемии нам удалось значительно усовершенствовать процессы сопровождения сделки, и мы продолжаем много работать над этой задачей, чтобы иметь возможность оперативно обрабатывать тот объем заказов, который получаем», - отметил коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.