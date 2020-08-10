Депутаты Госдумы поддерживают инициативы котельниковцев

Фото:ЕвроХим.

Так котельниковцы хотят почтить память своих предков, которые в годы Великой Отечественной войны остановили танковую армию Манштейна и тем самым заложили основу победы в Сталинградской битве, ставшей началом изгнания и полного разгрома немецко-фашистских войск.

Фото:ЕвроХим.

Ранее Татьяна Цыбизова неоднократно посещала родину Степана Разина и Емельяна Пугачева, чтобы увидеть успехи котельниковцев в их важном в масштабах региона начинании – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

Удивительное место, ставшее средоточием событий е только общероссийского, но и мирового масштаба, Котельниково сейчас переживает период бурного социального и промышленного развития.

И в этом случае не обошлось без уникальности, ставшей уже привычной для котельниковцев. Ведь именно здесь было обнаружено одно из крупнейших месторождений калийных солей. И с приходом предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалия» в районе началось строительство крупного производственного предприятия с нуля – тоже, кстати, единственный пример в новейшей истории России.

Богатейшее культурно-историческое наследие своей земли жители города изучают и популяризируют в процессе реализации проекта по развитию бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Продвижение бренда поможет котельниковцам повысить узнаваемость своей территории роста и более полно раскрыть привлекательный имидж Котельниковского района.

Фото:ЕвроХим.

«В Котельниковском районе есть серьезная историческая составляющая - это место, территория, действительно, геройского подвига. И мы первым движением этой серьезной, длительной многоступенчатой работы может стать получение городом статуса «Город воинской славы», - отметила депутат на во время выступления на Общественном совете.