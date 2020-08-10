«Битва поколений»: «Ростелеком» организовал семейное онлайн-мероприятие в Волгограде

Фото: ПАО"Ростелеком".

Представители провайдера разработали уникальную игру на эрудицию в формате онлайн и рассчитанную на интеллектуальное противостояние молодежи и пользователей старшего возраста.

Игроками «Битва поколений» стали 74 человека, которые объединились в 13 команд. Чтобы принять участие в викторине, все желающие регистрировались на специальной платформе в социальных сетях и в назначенное время выходили в эфир. Ведущий предлагал командам вопросы, ответить на которые необходимо было за определенное время. Основными темами игры стали сферы массовой культуры разных эпох: кино 20 века, ТВ-каналы и звезды шоу-бизнеса 21 века, устройства и технические приспособления 20 и 21 веков. Механика игры предусматривала также развлекательные паузы, во время которых проводились блиц-опросы участников, а также интервью с молодыми семьями блогеров. Трансляция шоу велась в соцсетях ВКонтакте и Youtube, ее посмотрели более 2000 человек.

«”Ростелеком” разрабатывает новые форматы взаимодействия с пользователями и предоставляет досуговые возможности, альтернативные массовым развлекательным мероприятиям, проведение которых пока невозможно из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Наши события в онлайне привлекают все больше волгоградцев к участию. В этот раз мы объединили интеллектуальной игрой молодежь и их родителей. Уверен, что эта активность даст возможность не только приобщить возрастных пользователей к цифровой среде, но и станет точкой соприкосновения поколений, поможет семьям стать ближе, лучше понимать друг друга и чаще проводить время вместе», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Победители игры получили подарки от «Ростелекома». Кроме того, все участники эфира и лучшие игроки были поощрены подписками на цифровые сервисы национального цифрового провайдера. С целью заботы о здоровье участников представители компании обеспечили доставку призов и подарков бесконтактным способом.

«С удовольствием приняли участие в игре, узнали много интересного о нынешнем поколении, а сын, я думаю, узнал не меньше о том, что было популярно в наше время. Было немного непривычно играть в таком формате, но мы постарались подружиться с соцсетями. Тем более, что такое виртуальное мероприятие – отличная возможность для этого! Особенно приятно было получить неожиданный приз за активность – подписку на фильмотеку Wink. Теперь у нас будет еще больше поводов для семейного времяпровождения. Спасибо “Ростелекому” за интересные идеи, за простое человеческое внимание, за то, что объединяет нас и дарит повод для радости», – поделилась Ольга Кошкина, участница онлайн-игры.

«Ростелеком» регулярно поддерживает и проводит социально-культурные мероприятия для жителей Волгоградской области. В условиях пандемии в связи с заботой о здоровье граждан национальный цифровой провайдер организовывает активности в виртуальном формате. За время ограничений «Ростелеком» провел виртуальный турнир по «Что? Где? Когда?», приуроченный ко Дню молодежи, семейную викторину ко Дню семьи, любви и верности, а также онлайн-квест «Качаем Wink» и мультвикторину ко Дню защиты детей.

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