Тренер «Зенита» Сергей Семак: «Ротор» могу похвалить за борьбу

Сергей Семак признался, что в Волгограде его команде было непросто. Фото: пресс-служба СК "Ротор".

Главные тренеры «Ротора» и «Зенита» подвели итоги очного противостояния команд на «Волгоград Арене». В 1-м туре РПЛ команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:0 благодаря голам Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси. При этом Сергей Семак, рулевой «Зенита», отметил, что его команде было не просто. А его коллега – Александр Хацкевич – в целом остался доволен от дебюта своих подопечных в РПЛ.

«ПОГОДА ЖАРКАЯ, ОТЧАСТИ С ЭТИМ СВЯЗАНЫ ЗАМЕНЫ»

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

— Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше. Во втором тайме был небольшой промежуток времени, когда нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю футболистов и болельщиков «Зенита» с удачным дебютом в чемпионате.

— Выделите сильные стороны «Ротора». Хватит ли их, чтобы команда могла достойно конкурировать в РПЛ? — Скажу по сегодняшней игре. Конечно, желание, движение и мотивация у «Ротора» были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто.

– Ходили слухи, что Дриусси может летом покинуть «Зенит». Что вы можете сказать по его будущему? – Он в команде, как и все остальные игроки. Все, кто заявлены в этом сезоне, имеют возможность выйти, сыграть и помочь команде. Что будет дальше, никто не знает.

– Оцените дебют Данила Кругового. – Мне очень понравилось. Уверенно вышел, создал несколько хороших моментов, сыграл практически без ошибок. Дебют получился очень хороший.

– Почему достаточно рано заменили Азмуна и Малкома?

— Сказались и жаркая погода, и плотный календарь матчей, который предстоит. Мы все время контролируем состояние футболистов в тренировочном процессе и в матчах. Если возникает необходимость кому-то сыграть больше или меньше, мы стараемся это делать.

– Оцените состояние Андрея Лунева. Есть ли информация, когда он сможет начать тренироваться? – Пока не могу сказать, когда приступит к тренировкам в общей группе. Все идет по плану, чувствует себя хорошо.

– Понятно, что прошло всего две игры, но можете уже выделить изменения в обороне «Зенита» после смены Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена? Или пока их вообще нет? – Пока делать выводы преждевременно. Это можно будет сделать на протяжении более длинной дистанции сезона.

– Были ли проблемы из-за жары сегодня? Может быть, кто-то жаловался из игроков? – Никто не жаловался. Погода жаркая, отчасти с этим связаны замены, которые мы произвели. Дали возможность нашим лидерам немного отдохнуть. Что касается погоды, то в Краснодаре (там «Зенит» играл 5 июля – прим.ред. ) была высокая влажность, а здесь посуше. Дышалось немножко легче.

– В прошлом сезоне Дриусси не всегда играл в старте, а теперь постоянно выходит и отмечается результативными действиями. Можно сказать, что лимит сыграл на руку «Зениту»? – Новый лимит, мне кажется, никому не может быть на руку. Мы принимаем законы и правила, которые есть. Что касается Себастьяна, то с новым лимитом он, безусловно, твердый игрок стартового состава.

«МЫ МОЖЕМ ИГРАТЬ С ЛЮБЫМ СОПЕРНИКОМ»

Александр Хацкевич доволен игрой, несмотря на результат. Фото: пресс-служба СК "Ротор".

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»:

- Было неплохо: сама атмосфера на стадионе, накал борьбы. Понятно, что было волнение. Для многих футболистов «Ротора» это был первый матч в премьер-лиге и сразу с чемпионом. Но после игры в раздевалке было чувство неудовлетворенности и недосказанности радует. Шанс был и сравнять счет. Нас наказали за первую же ошибку на своей половине поля. Это показатель уровня соперника. Понятно, что мы не могли играть вертикально. Старались действовать за счет среднего и короткого паса. Когда это получалось, выходы в атаку были перспективными. В концовках эпизодов не хватало хладнокровья. Целиком оценить игру «Ротора» сложно. Еще в среду-четверг у нас было 14 футболистов на тренировках. Потом стали каждый день добавляться люди. Те игроки, которые прошли все сборы, заслужили место в составе. Я удовлетворен игрой своей команды.

- Начинать сезон с чемпионом – хорошо или плохо?

- Этот матч показал, что можно играть с любым соперником.

- В прошлом сезоне «Ротор» играл в четыре защитника. Сегодня схема была с пятью игроками обороны. Сколько работали над новой расстановкой и она была рассчитана именно под «Зенит»?

- Мы отталкивались от того, как играет «Зенит» - в два нападающих. Мы решили в три центральных защитника, учитывая, что Седрик Гогуа хорошо играет на втором этаже. Настраивались, что будет много верховой борьбы. В принципе Гогуа со своей задачей справился. Такую схему нарабатывали два дня. Думаю, мы справились с нейтрализацией вертикальных передач на Дзюбу и Азмуна.

- Не показалось вам, что в эпизоде с первым голом сначала был фол на Антоне Пикунове, а Азмун, принимавший участие в моменте, был в офсайде?

- Мы посмотрели этот момент. На Пискунове был чистый отбор. Никаких претензий нет. Это борьба. Вроде Антон владел мячом, но потерял его. Это вопрос об опыте. Где-то нужно сыграть более надежно. Что касается вне игры Азмуна, то есть ВАР, который отвечает за такие моменты.

- Один известный журналист и блогер назвал Волгоград городом гопников. Какие у вас впечатления от Волгограда?

- Последняя игра в ФНЛ с «Шинником» у нас была 14 марта, а с 15-го числа я живу в Волгограде. Я никуда не выезжал. И за это время то, о чем вы говорите, не встречал. Здесь живут прекрасные приветливые люди.