"Ротор" проиграл "Зениту" 0:2 в матче 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Зенит чаще атаковал, и отправил в ворота Ротора 2 мяча. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спустя 16 лет Волгоград дождался возвращения в Российскую премьер-лигу. Сезон «Ротору» довелось начинать домашним матчем с действующим чемпионом, обладателем Кубка и суперкубка России – «Зенитом». Испытание самое что ни есть серьезное. Но если прибегнуть к статистике очных игр между волгоградской и петербуржской командами, то здесь преимущество у «Ротора». В российской эпохе у сине-голубых 9 побед над «Зенитом». Коллектив с Невы может похвастаться шестью выигрышами. 5 встреч завершились вничью. Но все это дела давно минувших лет. Сейчас «Зенит» и «Ротор» - представители разных весовых категорий.

Стадион был заполнен примерно на треть. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Неудивительно, что матч на «Волгоград Арене» начали по-хозяйски петербуржцы. Они сразу взяли мяч под свой контроль. Только «Ротор» сразу сдаваться был не намерен. В обороне у подопечных Александра Хацкевича было спокойно, мощные атаки гостей разбивались об оборонительные редуты. То есть о возможном стартовом волнении дебютанта РПЛ речи и не шло. Дальние удары и стандарты – все, на что рассчитывали футболисты «Зенита». А у «Ротора» в дело шли контратаки. На трибунах было громко, приехала большая группа фанатов «Зенита», но перекричать местных болельщиков им было сложно.

У "Ротора" была мощная поддержка несмотря на все ограничения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Зрители были в предвкушении результативных действий. Только их не было вплоть до середины тайма. Защитник волгоградцев Антон Пискунов был плотно встречен Себастьяном Дриусси в своей штрафной, аргентинец сделал передачу вдоль ворот и на дальней штанге забытый защитниками Артем Дзюба беспрепятственно отправил мяч в сетку. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ забивает уже в 1-м туре нового игрового года.

И почти тут же главный арбитр встречи Алексей Матюнин отправил команды на водопой. Все-таки волгоградская жара дает о себе знать.

Волгоградцы встречали гостей дружно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» ходил в атаку редко. В первую очередь команда была наточена на оборону своих ворот. Тем более атака «Зенита» отдыха не давала. Опасный момент имел Малком, вбежав с мячом в штрафную. Но бразилец нанес удар с острого угла выше ворот. И только после этого вспомнили об атаке волгоградцы.

Сначала это были робкие набеги и дальний удар Камиля Муллина из-за штрафной. И следом все тот же Муллин по-настоящему разбудил «Волгоград Арену». Мяч пришел к форварду после рикошета от ног Ярослава Ракицкого.Позиция была ударная – до ворот метров 6-7. Мощный удар, но блестяще сыграл голкипер гостей Михаил Кержаков, переведя мяч на угловой. Больше опасных моментов команды до перерыва не организовали. Отдыхать соперники ушли при счете 1:0 в пользу «Зенита».

Камиль Муллин создал несколько опасных моментов. Фото: пресс-служба СК "Ротор".

ВТОРОЙ ТАЙМ

Начало второго тайма мало чем отличалось от стартовой 45-минутки. Команда Сергея Семака продолжили контролировать мяч, но остроты у ворота Александра Довбни практически не было. «Ротор» вполне приспособился к действиям соперников и стал понемногу выбегать вперед. Тем более сине-бело-голубые позволяли это делать волжанам. Правда, футболисты «Ротора» постоянно встречались с оппонентами у чужой штрафной.

Проскользнуть ближе к владениям Михаила Кержакова было сложно. Очень активен у хозяев был Данил Степанов. Даже черес-чур. В одном из эпизодов он переусердствовал в борьбе с Вячеславом Караваевым и получил желтую карточку. Примечательно, что их дуэль была и в первом тайме. И тогда «горчичник» получил крайний защитник «Зенита». А Степанов еще и бил издали. Но Кержаков ситуацию контролировал. А страж ворот действующего чемпиона неоднократно вступал в игру.

Мухаммад Султонов угрожал соперникам, но также уверенно действовал Кержаков. «Ротор» старался активизироваться в атаке, гнали футболистов фанаты, скандируя «Вперед, за «Ротор!». Но пробить Кержакова не получалось.

Наступило время массовых замен. Сергей Семак старался придать своей команде свежести, потому как гости заметно подсаживались. Ну а Александр Хацкевич желал, чтобы его подопечные забили исторический гол после возвращения «Ротора» в РПЛ. Не получилось. Зато забил «Зенит» и снова после прострела с фланга на Дзюбу. Только отличился не Артем, его удар парировал Довбня. Голкипер «Ротора» мяч не зафиксировал и на добывании сыграл Дриусси, прибавив к результативной передаче собственный гол.

2:0 и, кажется, в матче все стало ясно. Будто команды согласились на такой итог. И «Ротор» уже не шел большими силами вперед, и «Зенит» больше играл в контроль мяча. На том и разошлись. «Зенит» предсказуемо победил. При этом «Ротор» не выглядел робким дебютантом. Сказался более высокий класс петербуржцев.