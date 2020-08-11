Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 августа: одна жертва и 95 заболевших

От трех до четырех тысяч тестов на ковид делают в регионе ежедневно. Фото: Виталий ТИМКИВ

Число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области перевалило за десять тысяч человек. На сегодня заболевших уже 10 190. Ежедневный прирост сохраняется на прежнем уровне – еще 95 положительных результатов теста на ковид пришло за последние сутки. Снова выросло и количество официально подтвержденных летальных исходов. Умерли от ковида уже 73 волгоградца, очередной жертвой стала жительница Волжского. Регион по-прежнему на 17-м месте в стране по числу заболевших. И обстановка не меняется толком уже третий месяц. Карантинные ограничения продлены на неопределенный срок. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 11 августа 2020 года.

Статистика по ковиду. Яндекс

После выходных, когда выписки обычно не бывает вовсе, отправились домой из ковидных больниц сразу 135 волгоградцев. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, в целом в регионе излечились уже почти 6500 человек. Это уже чуть больше 63% - в последнее время этот показатель понемногу, но все же растет.

Но в коронавирусных госпиталях уже больше двух с половиной тысяч пациентов - 2439 взрослых и 80 деток. Подавляющее большинство - с пневмонией. Тех же, кто переносит ковид легко, лечат амбулаторно на дому. Таких в Волгограде и области около 1,5 тысячи человек, в том числе 209 детей и подростков. В облздраве уверяют, что больницы не переполнены.

Больше всего заболевших на сегодня опять в Волгограде - плюс 58 человек. Большой прирост и в Волжском - плюс 22. Также коронавирус подтвердили жителям еще 11 городов и районов Волгоградской области. Инфекция получила распространение и там, где ее уже несколько дней не регистрировали.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тем временем волгоградские школы готовят к новому учебному году, который по традиции стартует с 1 сентября. Но состоятся ли линейки в День знаний или школьники снова выйдут на дистанционку, откроют ли детсады, пока не ясно.