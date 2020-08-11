Волгоградцы едут в Тамбов: рок-фестиваль Чернозем-2020 состоится

Чернозему - быть! Фото: Кирилл Мишин

Администрация Тамбовской области решила: несмотря на коронавирусное время рок-фестиваль Чернозем-2020 все же состоится. С 14 по 16 августа 2020 года в Тамбове будет многолюдно, гостей ждут две сцены, палаточный лагерь и три дня хорошей музыки. Так что волгоградцы едут в Тамбов. Но предписанные Роспотребнадзором меры предосторожности гостям придется соблюдать.

- Мы надеялись и ждали хороших новостей вместе с вами. Свершилось. Сегодня администрация Тамбовской области опубликовала постановление №645 о снятии ограничений на проведение всех мероприятий на открытом воздухе, - сообщили организаторы фестиваля.

Число гостей ограничено: на каждого должно быть по 4 квадратных метра площади, чтобы была возможность держать дистанцию. Людям младше 18 лет и старше 65-ти от посещения рекомендовано воздержаться. На входе всем измерят температуру. Маска – обязательна, их на фестивале будут всем раздавать бесплатно.

От Волгограда до Тамбова чуть больше 500 километров. Помимо личных автомобилей, есть и другая возможность добраться: на Чернозем-2020 организуют автобусные туры.

Программа фестиваля Чернозем-2020.

Чернозем-2020 на фоне ковидных ограничений обещает стать одним из самых душевных и незабываемых событий этого года. На сцену рок-фестиваля выйдут DDT и СерьГа, Вячеслав Бутусов и Гарик Сукачев, сербский фолк-рок-коллектив Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, «Сплин», «Горшенев», «Эпидемия», Anacondaz, Гречка и «Тараканы», «Последние Танки в Париже», «Аффинаж» и многие другие.

В день памяти Виктора Цоя, 15 августа, в программе фестиваля - проект «Симфоническое КИНО» с гитаристом легендарной группы Юрием Каспаряном. Запланировали на рок-фесте выступление Петра Погодаева и Петра Мамонова, просмотр фильмов «Лето» и «Игла».