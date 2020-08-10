Южные районы Волгограда получат электроэнергию от солнечных станций

Фото: «Россети ФСК ЕЭС».

На днях к подстанции 220 кВ «Кировская» были подключены две новые электростанции «Светлая» и «Луч», где использованы 166 тысяч фотоэлектрических солнечных модулей.

Реконструированная, но фактически новая подстанция «Кировская» была введена в работу «Россети ФСК ЕЭС» в конце прошлого года. Подстанция заменила старый объект, построенный еще в 60-тых годах прошлого века, который находился в зоне подтопления Волги. Теперь на возвышенности построена современная подстанция, которая обеспечена современными автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии. На подстанции установлены два автотрансформатора общей мощностью 400 МВА и еще два – по 80 МВА каждый. Силовые агрегаты обеспечены энергоэффективной системой охлаждения и модулем пожаротушения, работающим по технологии тонкораспыленной воды. Такое устройство позволяет ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки с минимальным расходом реагента. Построены открытые распределительные устройства 35, 110 и 220 кВ, а также комплектное распределительное устройство 10 кВ, к восьми ячейкам которого подключены ЛЭП от СЭС «Светлая» и «Луч». В новом здании пункта управления подстанции размещены микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики. При этом 90% установленного оборудования – российского производства, а общие инвестиции в проект составили 3,3 млрд рублей.

Мощность станции «Кировская» увеличена на 15% до 560 МВА. Строительство подстанции позволило в кратчайшие сроки подключить СЭС «Светлая» и «Луч», обеспечив возможность выдачи до 50 МВт электроэнергии в Волгоградскую энергосистему.

К концу 2024 года компания «Россети ФСК ЕЭС» планирует через свои сети выдавать 3,8 тыс. МВт мощности ВИЭ-генерации, что в 20 раз превышает текущие уровни. Волгоградская область входит в число пилотных регионов, где организация реализует развитие проектов по использованию возобновляемых источников энергии.