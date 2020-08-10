Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 августа: плюс 97, число заболевших перевалило за 10 тысяч

Число заболевших коронавирусом в регионе опять поползло вверх. Обстановка напряженная. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 10 августа 2020 года число новых случаев COVID-19 в Волгоградской области опять поползло вверх. За минувшие сутки в статистику заболевших коронавирусом добавилось еще 97 человек. А общая численность заболевших с начала пандемии перевалила за десять тысяч и составила - 10095 человек. Кроме того, Волгоградская область вновь оказалась в «двадцатке» регионов с самой сложной эпидемситуацией по COVID-19. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ИЦК.

Инфографика ИЦК.

Пятый месяц волгоградцы живут в режиме ограничений из-за коронавируса. Весной нам обещали, что болезнь летом пойдет на спад. В июне, что надо потерпеть еще месяц. Лето заканчивается, а обстановка все еще напряженная. Да, Волгоградская область в июле вышла на плато, но ситуация так и не улучшилась.

Инфографика ИЦК.

Если в других регионах России коронавирус сдает свои позиции, и прирост по стране составляет +0,6%, то в Волгоградской области никак не могут справиться с COVID-19. Ежедневно в нашем регионе фиксируют около ста новых случаев. А вчера, 9 августа, и вовсе зашкалило за сотню (плюс 106). Как следствие – Волгоградская область вновь поднялась в рейтинге опасных по COVID-19 регионов и сегодня уже находится на 14-м месте.

- Всего в России за сутки подтверждено 5 118 новых случаев коронавирусной инфекции - в 83 регионах. У 26,5% заболевших болезнь протекает бессимптомно, - уточняют в ИЦК.

К сожалению, смертельные случаи от коронавируса в России тоже происходят ежедневно. Так, за минувшие сутки к 10 августа в этот летальный список добавилось еще 70 россиян. Волгоградской области в этом списке сегодня нет.