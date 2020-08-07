Жители Котельниково решают судьбу будущего Парка Героев

Фото: ЕвроХим.

Напомним, идея создания парка, воплощающего идею преемственности поколений зародилась у котельниковцев в процессе реализации проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев», официальный старт которого был дан в 2019 году.

Горожане хотят создать общественную площадку, в которой будут воплощены важные моменты истории города – от Степана Разина и Емельяна Пугачева до строительства Гремячинского горнодобывающего комбината. Парк Героев должен отразить уникальную историю этого места, на котором на протяжении веков происходили события, имеющие влияние не только на отечественную, но и мировую историю.

Фото: ЕвроХим.

Чтобы узнать мнение жителей о структуре, назначении, особенностях обустройства парка, волонтеры из числа молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» вышли на улицы города и предложили прохожим анонимно ответить на вопросы опросного листа. В числе прочего организаторов интересовало, какие именно элементы должен включать в себя парк – например, беговые и велодорожки, спортплощадки, фуд-корты, лектории, парковки и так далее, а также ожидания котельниковцев от будущего парка.

Всего проведено более 1000 интервью с жителями всех возрастных категорий – от 14 до 60 лет и старше. Полученные данные переданы для обработки в «Городские реновации». На основании анализа данных будет сформирован образ будущего Парка Героев, который, по идее создателей, должен удовлетворять пожеланиям всех поколений котельниковцев и стать удобным и современным местом отдыха, площадкой проведения общегородских культурных, спортивных и образовательных мероприятий.