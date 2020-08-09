Худруки трех театров Волгограда попали в больницу с пневмонией

Состояние Владимира Бондаренко стабилизировалось. Фото: ВМТ

Волгоградские театры после трех месяцев карантина по коронавирусу приступили к репетициям новых спектаклей. Но в начале августа пришли печальные вести – художественные руководители сразу трех театров попали в больницу с пневмонией. Ждут результаты тестов на ковид главный режиссёр НЭТа и Молодежного театра Владимир Бондаренко и режиссер ТЮЗа Альберт Авходеев.

- Бондаренко не в реанимации, лежит в общей палате, состояние стабильное. Коронавирус у него пока не подтвердили. Ждем результат теста, - рассказали «КП-Волгоград» в Новом экспериментальном театре.

На главной сцене НЭТа в последние дни шли репетиции «Грозы» по пьесе Александра Островского в постановке Адгура Кове, на Малой сцене готовили к показу спектакль «Русская пуля». На днях в театре побывала министр культуры РФ Ольга Любимова – обсуждали грядущую реконструкцию. Сейчас репетиции в театре приостановлены.

- Владимир Владимирович изначально планировал несколько выходных, так что на подготовку к новому сезону это пока не повлияло, - отмечают в НЭТе.

Артисты Волгоградского молодежного театра тоже ждали открытия сезона и активно репетировали грядущие премьеры - спектакли «Скандал» в постановке Андрея Богданова из Санкт-Петербурга и «Моя парижанка» в постановке Бондаренко.

- Артисты ТЮЗа также прервали репетиции, - рассказали «КП-Волгоград» в театре, где тоже готовили премьеры к новому сезону.

Альберт Авходеев сейчас чувствует себя получше, чем в первые дни после госпитализации. Коронавирус у него также пока не подтвержден.

Волгоградцы желают всем скорейшего выздоровления, и надеются, что этой осенью театры все же откроют.