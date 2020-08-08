Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 августа: 70-я смерть

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На сегодняшний день более 880 тысяч россиян заразились коронавирусной инфекцией, из них почти 10 тысяч случаев приходится на Волгоградскую область. По оперативным данным ИЦК, на утро 8 августа 2020 года в регионе прибавилось на 88 заболевших, всего – 9 892 человека получили положительные результаты тестов на COVID-19. Мы собрали последние актуальные данные о коронавирусе в Волгоградской области.

Из общего числа заболевших удалось полностью вылечить 6 297 пациентов. Сегодня домой отправились еще 117 волгоградцев. Отметим, что в большинстве случаев благодаря своевременной диагностике и лечению удается победить вирус. Но иногда даже врачи бессильны: несмотря на их старания, ковид унес жизни 70 жителей региона. О последней смерти сообщили 8 августа. Подробности уточняются.

В больницах продолжают лечение чуть более двух тысяч человек. Еще полторы тысяч зараженных находятся на амбулаторном лечении под постоянным наблюдением медиков.