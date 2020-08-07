Власти до конца года снесут три пристройки у ЦУМа в Волгограде

Три года чиновники ждали, когда владельцы снесут пристройки по решению суда. Не дождались, поэтому будут сносить принудительно. Фото из архива КП.

Три года волгоградские чиновники ждали, что владельцы зданий, незаконно пристроенных к ЦУМу, снесут постройки. Не дождались. Теперь чиновники снесут их принудительно, уже своими силами.

Напомним, речь идет о двух одноэтажных и одном четырехэтажном здании, которые пристроили к Универмагу со стороны улицы Островской. Их владельцы и чиновники судились много лет подряд. В марте 2017-го Арбитражный суд Волгоградской области, казалось бы, поставил точку в этом споре: пристройки признали незаконными, и владельцев обязали их снести.

Но прошло три года, а здания в арке волгоградского ЦУМа так и уродуют его облик.

- Владельца даже оштрафовали за неисполнение решения суда, но и эти меры не подействовали. Тогда региональный комитет по управлению госимуществом еще раз обратился в суд, уже с требованием права самим снести эти строения и взыскать с собственника понесенные расходы. Суд иск комитета удовлетворил, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, чиновники наконец-то навели порядок с землей вокруг объекта культурного наследия, коим является ЦУМ.

- Земельный участок, на котором располагались незаконные пристройки вернули в госсобственность, - говорят в администрации.

Отметим, что в 2019-м году власти приняли решение, что в возвращенном в областную собственность ЦУМе больше не будет торговых площадок, а сюда переедет музей ИЗО имени Машкова. Правда, заброшенное здание Универмага за долгие годы сильно обветшало. Поэтому первым делом здесь полностью обновили все инженерные коммуникации, провели противоаварийный ремонт фасада и отремонтировали часть помещений.

В марте 2020-го ЦУМ официально передали музею Машкова. И уже в апреле здесь планировали открыть первую выставку, но помешал коронавирус.

Впрочем, на карантине музейные работники и строители не сидели сложа руки, а готовили помещения к приему экспонатов и гостей. Сюда, напомним, переедет не только выставочный зал, но и фонды единственного в регионе художественного музея. После завершения всех ремонтных работ ЦУМ должен стать настоящим местом семейного досуга и отдыха – с мультимедийными экспозициями, арт-кафе и мастерскими. Министр культуры РФ Ольга Любимова, которая в конце июня приезжала в Волгоград, поддержала идею создания в здании знаменитого ЦУМа современного выставочного комплекса.