Деревья не пострадают: в Волгограде расширяют проспект Жукова

Дорога станет шире на 3,5 метра. А деревья, надеемся, выживут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Выдранные бордюры, кучи земли и висящие на волоске деревья с оголенными корнями встречают второй день волгоградских автомобилистов, которые едут по проспекту Жукова в сторону Самарского разъезда. От Технологического колледжа практически до улицы Хорошева в крайнем левом ряду выстроилась дорожная техника. Здесь администрация Волгограда решила расширить дорогу, добавив дополнительную полосу, «откусив» ее у разделительной полосы. Зеленый островок срезали до самых деревьев, которые теперь вызывают тревогу. Но мэрия обещает, что при проведении работ ни одно зеленое насаждение не пострадает.

Эти деревья за свою жизнь не раз переживали санитарную обрезку. Надеемся, сегодняшние действия дорожников они тоже переживут. Фото: Екатерина СИМОХИНА Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЕЗ ЛИШНИХ МАНЕВРОВ

Мы уже писали, что МБУ Северное потратит 27 миллионов на 12 объектов дорожной сети, где посчитали нужным ликвидировать места концентрации ДТП. Дополнительная полоса на проспекте Жукова – часть этих мероприятий. Но в первую очередь эти работы понадобились, чтобы избавить водителей от лишних нервных перестроений на и без того загруженной в час пик магистрали.

- Проезжая часть на этом участке состоит из трех полос движения в направлении Самарского разъезда, в то время как на остальной части проспекта – из четырех. Обустройство полноценной четвертой полосы позволит устранить заторы в час пик и избавит водителей от необходимости дополнительного маневрирования, повысит пропускную способность и безопасность движения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. Тот факт, что плотному потоку не нужно будет втискиваться из четырех полос в три, сэкономит несколько минут времени.

В этом месте как раз начиналось сужение дороги из четырех полос в три. Теперь его не будет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дорожники уже демонтировали часть разделительной полосы и уже начали делать уплотнение под новую дорогу. Песчаная подушка, щебеночная подушка и два слоя асфальтобетона – полоса будет отвечать всем стандартам.

Скоро у водителей появятся дополнительные 3,5 метра дороги. Это приятно, если учесть ,что крайний правый ряд завоевал общественный транспорт.

Полосу оборудуют на участке протяженностью почти 240 метров. Фото: сайт госзакупок.

Грунт, который сняли для обустройства дороги, тоже пригодится. Его вывезут на улицу Домостроителей, где тоже сделают дополнительную полосу для грузового транспорта. Как и на Жукова, работы на Домостроителей финансируются за счет нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».