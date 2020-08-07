Под Волгоградом пьяный фермер на внедорожнике сбил молодую пару: парень погиб, девушка в больнице

Водитель внедорожника был пьян в момент совершения ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 7 августа, жуткое ДТП произошло в Новоаннинском районе Волгоградской области: под колесами внедорожника погиб молодой парень. Ему было всего 22 года. Его 21-летняя подруга с многочисленными травмами в больнице. А все из-за водителя, который сел за руль пьяным.

- Это случилось примерно в час ночи на улице Пугачевской города Новоаннинский. Трое молодых людей - два парня и девушка возвращались домой, шли по обочине дороги, когда в них на полной скорости влетел внедорожник. От удара молодой человек, который шел ближе всех к проезжей части, отлетел на 5 метров. От полученных травм он скончался еще до приезда «скорой» помощи. Девушке повезло чуть больше - у нее медики диагностировали ушиб грудной клетки и предположительно сотрясение головного мозга. Еще один парень остался чудом невредим, - сообщают «КП-Волгоград» подробности происшедшего в ГУ МВД по региону.

22-летний парень от полученных травм скончался на месте. Его подруга еще жива. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Говорят, тормозного пути у внедорожника на месте аварии вообще нет. Предполагают, что 56-летний водитель «Ниссан Патрол» заснул за рулем.

Сотрудники полиции, прибывшие на место трагедии, заподозрили, что водитель сел за руль выпившим. Это в последствие подтвердила и проведенная медэкспертиза - степень опьянения соответствовала выпитой бутылке водки.

ДТП произошло в Новоаннинске в час ночи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На виновника ДТП уже завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», - уточняют в региональном Главке. - Следователи будет ходатайствовать перед судом об аресте водителя на время, пока будет идти предварительное расследование.

Известно, что за рулем "Ниссана" был местный фермер. Свою вину он не отрицает. Скрываться не стал, сам вызвал "скорую" и полицию на место ДТП.

Грозит этому пьяному убийце немало – до 12-ти лет лишения свободы.