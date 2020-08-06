«Ростелеком» всегда в движении

Фото: ПАО"Ростелеком".

О работе в условиях пандемии, новых задачах, которые covid поставил перед национальным цифровым провайдером, и о том, как планируется их решать, на встрече с журналистами рассказал представитель «Ростелекома».

Работа в новых условиях

Фото: ПАО"Ростелеком".

- Возможность перехода наших сотрудников на удаленный режим работы мы рассматривали еще с 2017 года, так что условия, созданные изоляцией, не стали для нас такой уж неожиданностью, - рассказал директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов. - Скорее пандемия послужила неким толчком к реализации наших планов в более сжатые сроки. Примерно 60 тысяч сотрудников компании в России перешли на удаленную работу с сохранением заработной платы и всех остальных выплат. При этом нам удалось избежать сокращения штата. А так как подготовка шла давно, с переходом на удаленку не возникло никаких трудностей.

Испытание на прочность

Спрос на услуги интернет и телевидения с момента объявления пандемии стремительно возрос. Из офисов и бизнес-сегмента трафик перекочевал в дома пользователей, где посредством интернета люди стали работать, образовываться и развлекаться. Интернет-трафик в среднем по стране вырос на 18%, а на Юге России — на 25%. Основная доля роста пришлась на видеоконтент (фильмы, мультфильмы, телевидение), мессенджеры и онлайн-трансляции. Благодаря большому запасу прочности наша интернет-инфраструктура не испытала заметных перегрузок и успешно прошла «экзамен». У сетей есть потенциал выдержать вдвое большее количество абонентов, чем есть сейчас.

Помимо интернета высоким спросом у потребителей пользуются цифровые сервисы. В частности, самый заметный рост востребованности — в 8-10 раз — отмечен у интерактивной платформы Wink, где пользователям доступны более 260 телевизионных каналов и огромная коллекция из фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов, экскурсий, аудиокниг и образовательных программ для всех возрастов. Во время изоляции доступ видеосервису был бесплатным, а сейчас советуем воспользоваться тарифом-конструктором «Трансформер», который помогает учитывать личные предпочтения и потребности каждого пользователя.

Сильно вырос интерес к образовательным приложениям, например, к сервису «Ростелеком.Лицей». Если год назад на него были подписаны около 1000 абонентов, то сейчас уже почти 15 000! Это свидетельствует о том, что современные люди хотят не только интересно проводить время, но и получать пользу. Для нас это сигнал продолжать наполнять платформу Wink образовательным и просветительским контентом.

Востребованность и перспективы

Сегодня востребованы не столько отдельные сервисы, сколько инфраструктура в целом, доступ в интернет. Если до самоизоляции многим было достаточно мобильного интернета и Wi-Fi на работе, то сейчас, когда дома находится вся семья, необходимость в хорошей связи резко выросла. Качественный доступ в интернет стал таким же важным и необходимым, как газ, вода и электричество. Поэтому не только «Ростелеком», но и весь рынок получил волну спроса на оптику и услуги широкополосного доступа.

В перспективе развитие получат интернет-торговля и доставка - те направления, которые набирали популярность и до самоизоляции. Как мы все увидели, большие преимущества получили компании, которые до пандемии вложились в цифровизацию, выжил тот, кто смог быстро организовать продажу товаров в онлайн. Статистика показывает, что с закрытием офлайн-магазинов, число пользователей интернета, которые хотя бы раз в месяц делали покупки онлайн, выросло в два раза.

После пандемии развитие в этом направлении продолжится: сейчас интернет-магазины открыли почти 100% компаний из сегмента непродуктовой розницы, 66% продавцов одежды и обуви и половина продуктовых сетей. Потребительское поведение продолжит меняться, а за ним будет трансформироваться рынок. Это повлечет за собой развитие смежных направлений, в частности, доставки товаров. Будет увеличиваться конкуренция, а, значит, снижаться стоимость и расти качество.

Для «Ростелекома» это однозначно хорошая тенденция — мы рады росту интереса к онлайн-ресурсам и дистанционным сервисам и продолжим их развивать. Кстати, компания планирует создавать для своих абонентов новые интересные акции и предложения. Одной из них будет акция «Киноман». Советуем не пропустить анонсы!

Реклама.