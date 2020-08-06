Министр Якушев оценил комплексное строительство в микрорайоне Долина

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В ходе рабочей поездки по Волгограду, федеральный министр вместе с главой Волгоградской области посетили микрорайон Долина, расположенный в Советском районе города Волгограда. Они осмотрели детский сад и подготовленные для новоселов квартиры.

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Развивающийся микрорайон Долина - масштабный проект комплексной застройки, который охватит площадь в 440 га и включает в себя строительство жилья общей площадью 1 млн 288,8 тысяч кв.м. Строительство жилых домов и инфраструктуры идет с 2015 года и продолжится до 2035 года . Здесь уже ввели в эксплуатацию 241,6 тысяча кв.м. жилой площади. Застройщик идет в ногу со временем, поэтому в микрорайоне началось строительство 44 домов по эскроу-счетам, первые из которых открыли в декабре 2019 года и уже сегодня первые дольщики получают долгожданные квартиры. Впервые в Волгограде были введены в эксплуатацию дома по эскроу-счетам.

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Владимир Якушев отметил важность комплексной застройки с социальной инфраструктурой, современными технологиями и комфортной средой для горожан. Представители проекта Долина обсудили с министром важность поддержки застройщиков, работающих с программой ипотеки с господдержкой. Микрорайон заботится о своих жителях. В Долине есть все необходимое для современной жизни: новая школа на 1000 мест, два детских сада на 505 мест, строится третий, аптека, почта России, медцентр водников, сетевые магазины. Идет масштабное строительство парка на 3,6 га. Он станет местом притяжения не только для живущих в микрорайоне людей, но и для жителей всего Советского района.

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Во второй очереди застройки продолжится развитие инфраструктуры – построят еще одну школу, два детских сада и собственную поликлинику. Будем построен крупный торгово-развлекательный центр и спортивное учреждение «Футбольная школа имени Л. В. Слуцкого».