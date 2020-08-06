Мог не долететь: главный трансплантолог России и его коллега спали от смерти волгоградца в самолете

Волгоградцу повезло, что на борту вместе с ним оказались два профессора. Фото НМИЦ Шумакова.

Самолет, следующий рейсом «Москва-Волгоград», вылетел из столичного аэропорта без происшествий, но вот перелет оказался, как говорят, «валидольным». А все из-за того, что уже в небе вдруг стало плохо одному из пассажиров. Мужчина пожаловался стюардессе на боли в сердце, а через пару минут потерял сознание. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не два медика, которые по воле случая оказались на этом же борту. Причем не простые медики, а главный трансплантолог Минздрава России (он же глава Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова) Сергей Готье и профессор Волжского филиала Алексей Шевченко.

Главный трансплантолог России Сергей Готье направлялся со своим коллегой профессором Алексеем Шевченко в Волжский филиал, и вот по пути спасли еще одного человека. Фото НМИЦ Шумакова.

Бортпроводников, конечно, готовят к различным ситуациям. Но в данном случае пассажир не просто потерял сознание, у него вообще перестал прощупываться пульс. Это позже стало известно, что недавно этот волгоградец перенес операцию на сердце.

Сергей Готье направлялся с коллегой в Волжский, где в конце июня открыли филиал Центра трансплантологии.

- Врачи среагировали моментально: они привели мужчину в чувства, оказали первую медпомощь и наблюдали его до самого приземления. В Волгограде пассажира уже ждала карета скорой помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Говорят, когда волгоградец пришел в себя в больнице, первым делом попросил найти контакты его спасителей. Звонил и долго благодарил медиков.

- В воздухе в самолетах нередко случаются такие эксцессы. И часто в таких ситуациях решающим фактором становится именно вовремя оказанная оперативная медпомощь, - говорит директор Центра Шумакова.

Так что мужчине действительно повезло, что на борту оказались эти врачи.