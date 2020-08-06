Джано Ананидзе: «Спартак» позади, теперь задача – помочь «Ротору»

Джано с 15-ти лет играл за российские клубы, теперь будет выступать за сине-голубых. Фото СК "Ротор".

Игрок сборной Грузии и бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе возвращается в российский футбол. Он подписал контракт с волгоградским «Ротором» и уже прибыл в расположение команды.

Имя Джано Ананидзе хорошо известно в России, с 15-ти лет этот грузинский футболист играет в нашей стране. В 2007-м он оказался в столичном «Спартаке» и остался там на… 11 лет. За это время Джано провел за красно-белых 122 игры и забил 12 голов. Потом успел побывать в ФК «Ростов» и в аренде у самарского клуба «Крылья Советов». Но в прошлом году покинул Россию и последний сезон отыграл за «Анортосис» (Кипр). В июле стало известно, что он ушел из кипрской команды и оказался свободен (на радость волгоградцам).

- Я был в Грузии, когда поступило предложение поиграть за «Ротор». Переговоры прошли успешно и я согласился. Я хорошо знаю Россию, ведь именно здесь я вырос, как футболист. Правда, сейчас мне придется начинать все с нуля, - признается Джано.

Он не скрывает, что прошлые травмы и три месяца карантина несколько выбили его из формы. Как он сам оценил свои возможности – «30% от оптимальной моей формы». Но желание играть у него огромное.

- Конечно, соскучился по футболу. Во время карантина тренировался дома, но это совсем не то, что с тренером и командой. Но, думаю, две-три недели мне хватит, чтобы полностью восстановиться. Надо активно наверстывать упущенное, тем более, что в октябре состоится важный матч для сборной Грузии – со сборной Белоруссии, - цитируют хавбека в пресс-службе «Ротора».

Ну а пока футболист знакомится с Волгоградом и командой. Уже успел прогуляться по городу. Говорит, город чистый и хороший.

В «Роторе» ему, думаем, тоже понравится. Тем более, что в команде уже есть несколько его земляков.

- Я хорошо знаком с Бекой Микелтадзе. Мы с ним уже успели повидаться. Надеюсь, он мне все покажет и объяснит, если что. Есть и другие знакомые лица в команде: с кем-то пересекались в премьер-лиге. Знаю, что в «Роторе» играет Ника Кипиани (еще один грузин, примечание автора), но лично я с ним незнаком. Познакомлюсь со всеми, когда присоединюсь к команде, - рассуждает футболист.

Ну и, конечно, всех интересует, как же теперь Джано будет играть против «родного» «Спартака». И не смущает ли его встреча с бывшим тренером – Валерием Карпиным.

- «Спартак» позади. Да, у меня осталось там много друзей и я хотел бы с ними встретиться, но по-футбольному доказывать мне им нечего. Как и Карпину. Сейчас надо доказать самому себе – что могу вернуть форму и вновь хорошо играть, ну и «Ротору» - что достоин здесь играть, что могу помочь своими качествами выполнить поставленную команде задачу.

Кстати, Джано хоть и не был никогда раньше в Волгограде, но наслышан о наших болельщиках. Даже видел матчи, как на трибунах «Волгоград Арены» наши фанаты поддерживают свою команду.

- Очень хочу сыграть на таком полном стадионе! – признается футболист. - Я и не сомневаюсь, что так будет, главное чтобы сняли ограничения и разрешили.

Досье «КП»

Ананидзе Жано Амиранович

Амплуа: атакующий полузащитник

Дата рождения: 10 октября 1992 года (27 лет)

Рост: 171 см, вес: 63 кг

Предыдущий клуб: «Анортосис» (Кипр)