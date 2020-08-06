В Волгоградской области насчитали 599 аварийных домов

Жильцы трущоб ждут расселения годами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области пересчитали ветхое и подлежащее сносу жилье. На 1 июля 2020 года признаны аварийными и ждут расселения 599 домов. Это чуть более восьми тысяч квартир, в которых проживает почти 19 тысяч человек. Общая площадь ветхого жилого фонда в регионе составляет 310,5 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за последние полгода в области построили 333 тысячи «квадратов». В ближайшие шесть лет новоселье должны отметить жители 319 развалюх – домов, что внесли в реестры до 2017 года. Обитатели еще 280 домов будут ждать расселения куда дольше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомстрое, большая часть аварийных жилых зданий в регионе приходится на миллионный Волгоград. В городе-герое признали аварийными 491 дом, в которых на сегодня проживают 16 тысяч 715 человек. В Волжском ждут расселения жильцы 15 домов.

По утвержденной программе переселения в 2019 - 2025 годах смогут улучшить условия проживания больше половины нуждающихся в этом волгоградцев – почти 11,5 тысячи человек. Обойдется удовольствие по предварительным подсчетам в 6 миллиардов 956 миллионов 986 тысяч рублей. При этом более 6,1 миллиарда рублей даст на расселение волгоградцев Фонд содействия реформированию ЖКХ. В 2020 году долгожданное новоселье смогут отметить жители более 500 квартир. Государство потратит на это почти 630 миллионов. Но оно того стоит.

- Содержание аварийного жилья обходится в 2 - 3 раза дороже жилья, находящегося в технически исправном состоянии. При этом качество предоставляемых услуг остается на неудовлетворительном уровне, - отмечают чиновники. И это не считая прочих минусов.

В будущем в Волгоградской области аварийных домов станет еще больше. Согласно официальной статистике, всего в регионе около 24 тысяч жилых многоквартирных домов. Более 46 процентов из них старше пятидесяти лет. При этом многие дома спешно восстанавливали и строили после войны как временное жилье.