В Волгограде министр строительства и ЖКХ проехал по стройкам и паркам

В среду, 5 августа, в Волгоград с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он объехал крупные стройки областного центра. Сначала осмотрели комплексную жилищную застройку – ЖК «Санаторный», «Долина». Побывали и на стройплощадке проблемного объекта - «Парка Европейский». За счет федеральных средств там строят инженерные коммуникации и соцобъекты. Затронули проблемы обманутых дольщиков, а после прогулялись по новым паркам, осмотрели берегоукрепление и новые очистные сооружения.

ДОМА+ДОРОГИ+ШКОЛЫ+ПАРКИ

В волгоградской «Долине» построили первую в этом веке школу-тысячник, детсад, четыре дороги. Еще один садик тоже вскоре примет малышей, будет еще одна новая дорога, парк. В «Санаторном» тоже работает новый детсад, строится школа – уже в следующий День знаний она примет первых учеников. А застройщик обеспечит развлечения – в проекте значится аквапарк. Здесь же в этом году справят новоселье 130 семей-переселенцев из ветхого жилья и 126 детей-сирот. Все эти проекты и планы презентовали министру. Рассказал губернатор и о том, что делают в регионе, чтобы помочь обманутым дольщикам - «горячих» точек в Волгограде немало.

Новые микрорайоны сдают под ключ во всех смыслах. Фото: АВО

Владимир Якушев оценил такой комплексный подход и отметил желание людей не только жить в хорошей квартире, но и выйти из нее в благоустроенный двор, парк, чтобы рядом были и банк, и кафе.

- У вас прекрасная социальная инфраструктура, прекрасный подъезд – дороги, которые ведут к новым микрорайонам. Решены вопросы транспортной инфраструктуры, то есть люди туда могут добраться на общественном транспорте и на личном автомобиле. Сегодня идет строительство общественных пространств. Это тоже очень важно, потому что люди покупают не просто квадратные метры, а покупают среду, в которой они хотят жить. Мы сегодня заехали в несколько комплексов, где подход такой, - отметил министр.

Застройщики и чиновники рассказали о планах. Фото: АВО

Правда, жители Волгограда справедливо скажут: приезжайте посмотрите наш двор. Конечно, в новых микрорайонах и дороги ровные, и детские площадки яркие, и полив молодых деревьев и газона предусмотрен. В старых дворах картина совсем иная. Вместо асфальта – ямы, вместо детских городков – останки советской цивилизации. Водители не могут выехать из двора, не зацепив ничего дном автомобиля, пешеходы в дождливую погоду плывут необъятным лужам. Вся надежда на программу «Формирование современной городской среды», но пока у власти в приоритете - парки и скверы. Сотни волгоградских дворов ждут обновления, но в этом году в программе всего девять придомовых территорий. Пока что жители города надеются, что и про них, строя планы, тоже не забудут.

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ПОДДЕРЖКИ

Конечно, проекты "Комфортной среды" министру тоже показали. С журналистами он встретился в новом сквере Александры Пахмутовой на обновленном в прошлом году левом склоне поймы реки Царицы. Оттуда чиновники спустились к интерактивному музею и вышли на набережную у «Гасителя».

- Здесь находятся очистные сооружения всего города, - показывая рукой на остров, говорит Бочаров министру ЖКХ. - Здесь проходят два дюкера, они полностью пришли в негодность, и мы провели очень большую работу по их замене. Теперь еще 50 лет не надо будет ничего менять. Сейчас мы вместе с вами реализуем проект на острове Голодном, и еще сегодня обязательно посмотрим строительство очистных сооружений.

Губернатор рассказал и о планах продлить набережную и рокадную дорогу Волгограда на юг и на север, и о мечте превратить это место в европейскую марину, куда приплывали бы на яхтах туристы.

- Начали мы этот процесс со строительства дороги и благоустройства территории вместе с министерством строительства РФ. Программы, которые реализует минстрой, дают реальную возможность серьезного развития территории, - отметил Бочаров. - Но я еще раз повторюсь: прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать проекты, связанные с развитием жилищно-коммунального хозяйства, связанные с инфраструктурой. Сегодня без комплекса государственной поддержки замену инфраструктуры за счет только местных бюджетов осилить невозможно.

Речь, прежде всего, о строительстве новых жилых комплексов, для жизнеобеспечения которых нужны сети и дороги.

- Сегодня мы продолжаем выполнение задач, поставленных президентом нашей страны по объему ввода жилья. Задача очень амбициозная, чтобы ее выполнить до 2030 года необходимо иметь очень серьезные площадки для застройки. И естественно вопрос упирается в инфраструктуру ЖКХ и транспортную инфраструктуру. Без поддержки государства ни один даже серьезный застройщик не сможет выполнить те задачи, которые перед ним стоят. Надеемся на дополнительные меры поддержки от государства, - уточнил Андрей Бочаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

333 тысячи квадратных метров жилья построили за шесть месяцев 2020 года в Волгоградской области - это на 9% больше в сравнении с первым полугодием 2019-го.

156 тысяч квадратных метров построенного в регионе жилья приходится на многоквартирные дома. Этот показатель вырос на 11%.

118 новых жилых многоэтажек строят на сегодня в области.

Более 500 квартир в аварийных домах площадью 18,5 тысячи квадратных метров расселят в этом году.