На Волгоградском заводе буровой техники восстановили работу в нескольких цехах

Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ) продолжает поэтапное восстановление производства. В мае был запущен цех бурового оборудования (корпус №1), теперь после шестилетнего простоя вновь закипела работа в цехе инструмента и оснастки, где изготавливают метизную продукцию. Заготовки для метизов, высокопрочные болты предназначены для сборки и комплектации различных металлоконструкций – пока именно они составляют основной портфель заказов. Однако в перспективе это подразделение будет участвовать в изготовлении запасных частей, инструментов и принадлежностей для буровых установок. Скоро состоится запуск заготовительного участка корпуса №5 волгоградского завода, где размещены газорезочные машины, предназначенные для раскроя больших листов металла.

Напомним, к 2014 году ВЗБТ имел на своем счету массовые сокращения работников, несколько аварий на производстве, невыполненные обязательства перед крупными заказчиками и огромную задолженность по заработной плате – 300 миллионов рублей. Предприятие, продукция которого некогда экспортировалась в 30 стран мира, оказалось банкротом. В начале 2020 года обанкроченную, но перспективную площадку приобрела на торгах «Корпорация Красный октябрь». Перед новым собственником непростая задача – возродить былые мощности, запустить производство буровых установок и расширить профиль за счет освоения рынка металлоконструкций, импортозамещающей и импортоопережающей продукции.

Вы наверняка слышали, что в 2020 году в День города в Волгограде откроют часть обновленной нижней террасы Центральной набережной, где расположился музей под открытым небом – бронекатер БК-31. Но знали ли вы, что производством металлоконструкций для новой пешеходной эстакады на Центральной набережной Волгограда как раз занимаются на ВЗБТ? В цехах на шоссе Авиаторов также идет сборка антенно-мачтовых сооружений для вышек сотовой связи и изготовление каркаса будущего физкультурно-оздоровительного комплекса в Волжском. ВЗБТ участвует в тендере на поставку продукции для дочерней компании госкорпорации «Роснефть». А не так давно на производственной площадке состоялось технологическое испытание буровой вышки.

Не секрет, что на развитие промышленности сегодня делают большую ставку в Волгоградской области – об этом приоритете не раз говорил и губернатор Андрей Бочаров. Благодаря взаимодействию руководства региона с собственниками и директорским корпусом предприятий, возвращается доверие со стороны федерального центра. Следовательно появляются новые механизмы поддержки, которые позволяют запускать остановленные производства. Идет адресная работа.

Примеры не единичны: возрождается площадка «Химпрома», новую продукцию осваивают Волгоградский алюминиевый завод компании «РУСАЛ» и Камышинский крановый завод, а также, как вы видите сами, сохранен и работает «Красный Октябрь».

Олег Иванов.