Недавно сотрудники «ЕвроХим-Волга-Калия» организовали для своих будущих коллег интеллектуальный турнир по решению бизнес-кейсов в областях знаний, необходимых для осуществления рабочего процесса на Гремячинском ГОКе.

Проведенный бизнес-марафон показал замечательные результаты работы студентов в командах. Однако, помимо этого, для непрестанного повышения уровня квалификации и карьерного роста необходимо развитие персональных качеств, иными словами, личного бренда! Личный бренд (personal branding) это образ, который складывается о сотруднике в профессиональном сообществе. Тема персонального бренда сейчас очень популярна и считается одним из самых важных мировых трендов на ближайшие десятилетия. Практически для каждого человека личный бренд может стать весомым преимуществом в продвижении по карьерной лестнице.

Фото: ЕвроХим.

Чтобы помощь студентам в создании своего профессионального образа, ведущий специалист отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Алина Лебедовская провела для учащихся вузов вебинар на тему «Я-бренд». Участники лекции рассмотрели различные примеры формирования личного бренда, узнали, как его создать, обсудили наиболее значимые принципы достижения успеха в карьере.

В качестве бонуса молодые специалисты подарили слушателям лекции гайд пошагового построения личного бренда.

Успех лекции и интерес, с которым участники вебинара постигали информацию, вдохновили авторов курса на дальнейшую работу в этом направлении. Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» готовят новые проекты по другим темам, которые могут оказаться полезными для новичков, готовящихся к первым шагам в профессии.