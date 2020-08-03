Вперед к победе!

8 августа россияне отметят День физкультурника. Учитывая, как много взрослых и детей сегодня занимаются спортом, посещают секции, спортзалы и фитнес-клубы, ведут и пропагандируют здоровый образ жизни, праздник расширяет границы. Его могут отмечать не только профессионалы, но и спортсмены-любители: бегуны, пловцы, лыжники, йожики, паркурщики и прочие ЗОЖ-ники.

В честь праздника депутат Государственной думы ФС РФ Ирина Гусева объявила конкурс на лучший ролик о семейных занятиях физкультурой и спортом для жителей своего избирательного округа. Кто в вашей семье самый спортивный и активный? Может, бабушка с палками для скандинавской ходьбы? Или дети, которые целый день гоняют футбольный мяч и не расстаются с ним даже во время сна? Снимите на видео вашу семейную велопрогулку, дружный забег, заплыв, спортивную игру или совместную тренировку в зале, расскажите о себе и выиграйте призы! Кстати, призы получат все участники конкурса, а победителям Ирина Гусева вручит за 1 место - 10 тысяч рублей, за второе – 5 тыс., за третье – 3 тыс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="640" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/794037" frameborder="0"></iframe> Депутат госдумы Ирина Гусева объявляет спортивный конкурс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/794034" frameborder="0"></iframe> Депутат госдумы Ирина Гусева объявляет спортивный конкурс.

Проявите свои спортивные таланты и покажите всему Инстаграму, как занимаются спортом в Заволжье. Конкурс организуется для жителей Ленинского, Среднеахтубинского, Быковского, Николаевского, Палласовского, Старополтавского районов, г. Волжского и Тракторозаводского района Волгограда.

Для участия в конкурсе нужно:

- проживать в указанных районах,

- подписаться в Инстаграм на страницу Ирины Гусевой - @i.m.guseva,

- сделать репост этой новости с ее страницы к себе в сторис

- разместить на вашей страничке видеоролик, где вы всей семьей занимаетесь спортом, отметить Ирину Гусеву - @i.m.guseva и ждать результатов!

Конкурс продлится до 7 августа 2020 г.