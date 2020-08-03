2020-08-03T09:35:42+03:00
Общество

Вперед к победе!

Депутат госдумы Ирина Гусева объявляет спортивный конкурс
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Фото: личный архив Ирины Гусевой.Фото: личный архив Ирины Гусевой.
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8 августа россияне отметят День физкультурника. Учитывая, как много взрослых и детей сегодня занимаются спортом, посещают секции, спортзалы и фитнес-клубы, ведут и пропагандируют здоровый образ жизни, праздник расширяет границы. Его могут отмечать не только профессионалы, но и спортсмены-любители: бегуны, пловцы, лыжники, йожики, паркурщики и прочие ЗОЖ-ники.

В честь праздника депутат Государственной думы ФС РФ Ирина Гусева объявила конкурс на лучший ролик о семейных занятиях физкультурой и спортом для жителей своего избирательного округа. Кто в вашей семье самый спортивный и активный? Может, бабушка с палками для скандинавской ходьбы? Или дети, которые целый день гоняют футбольный мяч и не расстаются с ним даже во время сна? Снимите на видео вашу семейную велопрогулку, дружный забег, заплыв, спортивную игру или совместную тренировку в зале, расскажите о себе и выиграйте призы! Кстати, призы получат все участники конкурса, а победителям Ирина Гусева вручит за 1 место - 10 тысяч рублей, за второе – 5 тыс., за третье – 3 тыс.

Депутат госдумы Ирина Гусева объявляет спортивный конкурс.

Депутат госдумы Ирина Гусева объявляет спортивный конкурс.

Проявите свои спортивные таланты и покажите всему Инстаграму, как занимаются спортом в Заволжье. Конкурс организуется для жителей Ленинского, Среднеахтубинского, Быковского, Николаевского, Палласовского, Старополтавского районов, г. Волжского и Тракторозаводского района Волгограда.

Для участия в конкурсе нужно:

- проживать в указанных районах,

- подписаться в Инстаграм на страницу Ирины Гусевой - @i.m.guseva,

- сделать репост этой новости с ее страницы к себе в сторис

- разместить на вашей страничке видеоролик, где вы всей семьей занимаетесь спортом, отметить Ирину Гусеву - @i.m.guseva и ждать результатов!

Конкурс продлится до 7 августа 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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