Волгоградцы второй месяц ждут открытия пляжа на Сарпинском

Уже прошло две трети лета, исчезла изнуряющая жара, зацвела речная вода, скоро осень, а в Волгограде, наконец, открыли второе место отдыха у воды – на набережной Тулака. Плавать и купаться там, увы, запрещено. А вот второй на миллионный город пляж в Кировском районе на острове Сарпинском волгоградцы ждут уже второй месяц.

- На сегодняшний день в микрорайоне Тулака оборудовано место отдыха у воды без купания. Соответствующее решение накануне принял Роспотребнадзор после экспертизы проб воды, почвы и воздуха, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Пляж в микрорайоне Тулака оборудован биотуалетами, раздевалками, навесами и щитами со спасательным инвентарем.

Если на Тулака удобства минимальны, то пляж на Сарпинском обещал обустроить частник. Отдохнуть там можно будет и бесплатно (если не считать переправы), и с комфортом – за дополнительную плату.

- Пляж на острове Сарпинский в Кировском районе в настоящее время официально не открыт. Муниципалитет не получил окончательное заключение об открытии пляжа на правом берегу острова от Роспотребнадзора, - комментируют городские власти.

Так что пока шезлонги с зонтиками, площадка для пляжного волейбола и бассейн-лягушатник для детворы только в планах.

Единственное место в Волгограде, где официально можно купаться и загорать летом 2020 года, расположено также на юге – пляж на Маяке в Красноармейском. А вот остальные районы областного центра в этом сезоне и вовсе остались лишь с дикими пляжами. Ни одного благоустроенного места у воды в остальной части города нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Широка Волга, а купаться негде: какой штраф выпишут за купание в запрещенных местах

Пляжи Волгограда - 2020: где искупаться и позагорать

Какие пляжи открыты летом 2020 года в Волгограде и Волжском (что, где, сколько стоит).