Где сделать КТ в Волгограде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

На сегодняшний день более девяти тысяч волгоградцев заразились коронавирусом. Часть из них болеют или в легкой форме, или вообще бессимптомно. А у других ковид быстро и безжалостно поражает легкие. Увы, смертельный вирус уже унес жизни 65 человек. Некоторые из погибших при первых признаках болезни занимались самолечением, надеялись на чудо. При этом в Волгоградской области есть современные и качественные способы ранней диагностики как ковида, так и внебольничной пневмонии – компьютерные томографы. Где можно сделать КТ и что для этого потребуется, «Комсомолка» узнала у главного внештатного специалиста по лучевой диагностике комитета здравоохранения Сергея Докучаева.

ДЕЛАТЬ КТ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ» – ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Для начала отметим, что КТ грудной клетки при коронавирусе и пневмонии – самый эффективный метод исследования. Во время процедуры аппарат послойно сканирует ткани легких. Получается много снимков и срезов, а из них – информативное 3D изображение. Точное до миллиметра. Врач без труда составит по нему достоверную картину заболевания, в том числе своевременно выявит очаги воспаления или распознает коварный ковид.

Подготовки особой не требуется. В обстановке пандемии у многих возникает желание лишний раз провериться. Это касается и тестов, которые делают частные клиники, и томографии. Однако не все так просто, как кажется.

- В первую очередь отмечу, что КТ – это метод лучевой диагностики, при котором пациент получает довольно существенное облучение, - предупреждает Сергей Докучаев. – Следовательно, делать томографию лишь по желанию – неправильно. Любое такое исследование должно проводиться исключительно по направлению врача. А оно дается лишь после тщательного обследования пациента и на основании конкретного диагноза либо же когда другие методы не позволили его поставить.

Конечно, выбор каждого – где, сколько и когда посещать врачей. Тем более, сейчас существуют платные клиники, которые направление не спрашивают, да и о последствиях облучения не беспокоятся. Этот важный момент необходимо усвоить каждому, кто хочет сделать КТ легких платно «на всякий случай»: лучше проконсультироваться с врачом, а если нет такой возможности, необходимо оценить количество полученного за год облучения (в процессе других обследований) и принимать решение под свою ответственность.

ПРОРЫВ В «ВООРУЖЕНИИ КТ»

Оснащение волгоградских больниц и поликлиник новыми аппаратами КТ главный внештатный специалист по лучевой диагностике Сергей Докучаев назвал настоящим прорывом. За последние 20 лет было сделано меньше, чем за 2020 год. Действительно, многие государственные учреждения, в том числе поликлиники, «вооружаются» томографами, а они в свою очередь на порядок повышают диагностические возможности, что крайне актуально.

- Мы заключили контракт на поставку 11 томографов в том числе в амбулаторное звено. Основная часть аппаратов смонтирована и начинает работу, - рассказал зампред облздрава Николай Алимов. - Те аппараты, которые мы запустили изначально, а их семь, работают в режиме нон-стоп. Ждем, когда полностью обеспечим амбулаторное звено аппаратами.

Отметим, что новые аппараты высокого качества от лучших производителей такого рода оборудования.

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ В ВОЛГОГРАДЕ ПО ПОЛИСУ ОМС

Как мы уже отметили, государственные медучреждения КТ по желанию пациента не делают. То есть прийти к терапевту и припросить такое обследование по полису не получится, даже если уж очень хочется. Но если у человека есть признаки заболевания (например, долго держится температура, сильный кашель и тд), можно вызвать врача на дом или вызвать «скорую». На основании клинической картины либо дадут направление, либо госпитализируют. В таком случае КТ будет по ОМС.

В Волгоградской области есть целый перечень государственных медучреждений, в которых есть или в скором времени будут аппараты КТ именно для профилактики и борьбы с коронавирусом. Это городские поликлиники № 1, 2,4,28, больницы № 4,5,12, детская больница №8. Также поликлиника №3 и больница №2 в Волжском.

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ ВОЛГОГРАДЕ ПЛАТНО

При этом ряд частных клиник предлагают сделать КТ платно. Скажем сразу, очереди на две-три недели вперед. Как объяснили в одной из организаций, аппараты используют не только для исследований легких, но и других органов. То есть если есть реальные подозрения на ковид или пневмонию, ждать столько времени нет смысла.

Принимают при кашле, температуре, болях в грудной клетке и прочих признаках заболевания. В некоторых клиниках в порядке живой очереди. Никаких ограничений нет, специальная подготовка не требуется. Разве что просят надевать маску.

1. «Диалайн»

Стоимость КТ: 2100 рублей.

Телефон: 8 (8442) 43-51-20

Сайт: https://dialine.org/

2. Клиника «Сова» на проспекте Ленина, №59Б

Стоимость КТ: 2100 рублей.

Телефон: 8(8442) 20-06-17

Сайт: https://volgograd.sovamed.ru

3. МРТ Плюс, ул. Коммунистическая №19Д

Стоимость КТ: 2700 рублей.

Телефон: 8 (8442) 68-58-06

Сайт: мртплюс.рф